Los encargados de edificios y el resto de los trabajadores del sector cobrarán en noviembre de 2026 los salarios correspondientes a octubre, con los valores establecidos en el acuerdo entre el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y el sector empresario.
La escala salarial contempla diferencias según la función que desempeña cada empleado, la categoría y si el puesto incluye vivienda.
Además, el convenio establece adicionales remuneratorios y pluses por tareas específicas, que pueden modificar el monto final que percibe cada trabajador.
Cómo quedan los salarios de los encargados de edificios en noviembre de 2026
La escala de SUTERH y FATERYH incluye distintas funciones dentro de los edificios, entre ellas encargados permanentes, ayudantes y trabajadores que cumplen tareas específicas.
También distingue entre los puestos con vivienda y aquellos que no cuentan con ese beneficio.
Cuánto cobrarán los encargados de edificios
Con la última actualización, los salarios para los trabajadores del rubro quedaron establecidos de la siguiente manera, según el tipo de función, responsabilidades y categoría.
Encargado permanente con vivienda
- 1era categoría: $1.316.343
- 2da categoría: $1.261.495
- 3era categoría: $1.206.648
- 4ta categoría: $1.096.952
Encargado permanente sin vivienda
- 1era categoría: $1.504.674
- 2da categoría: $1.441.979
- 3era categoría: $1.379.285
- 4ta categoría: $1.253.895
Encargado de guardacoches con vivienda
- 1era categoría: $1.148.903
- 2da categoría: $1.148.903
- 3era categoría: $1.148.903
- 4ta categoría: $1.148.903
Encargado de guardacoches sin vivienda
- 1era categoría: $1.230.245
- 2da categoría: $1.230.245
- 3era categoría: $1.230.245
- 4ta categoría: $1.230.245
Encargado no permanente con vivienda
- 1era categoría: $738.455
- 2da categoría: $738.455
- 3era categoría: $738.455
- 4ta categoría: $738.455
Encargado no permanente sin vivienda
- 1era categoría: $785.781
- 2da categoría: $785.781
- 3era categoría: $785.781
- 4ta categoría: $785.781
Ayudante permanente con vivienda
- 1era categoría: $1.316.343
- 2da categoría: $1.261.495
- 3era categoría: $1.206.648
- 4ta categoría: $1.096.952
Ayudante permanente sin vivienda
- 1era categoría: $1.504.674
- 2da categoría: $1.441.979
- 3era categoría: $1.379.285
- 4ta categoría: $1.253.895
Ayudante temporario
- 1era categoría: $1.239.172
- 2da categoría: $1.239.172
- 3era categoría: $1.239.172
- 4ta categoría: $1.239.172
Ayudante temporario media jornada
- 1era categoría: $619.586
- 2da categoría: $619.586
- 3era categoría: $619.586
- 4ta categoría: $619.586
Personal con más de una función con vivienda
- 1era categoría: $1.316.343
- 2da categoría: $1.261.495
- 3era categoría: $1.206.648
- 4ta categoría: $1.096.952
Personal con más de una función sin vivienda
- 1era categoría: $1.504.674
- 2da categoría: $1.441.979
- 3era categoría: $1.379.285
- 4ta categoría: $1.253.895
Personal asimilado con vivienda
- 1era categoría: $1.316.343
- 2da categoría: $1.261.495
- 3era categoría: $1.206.648
- 4ta categoría: $1.096.952
Personal asimilado sin vivienda
- 1era categoría: $1.504.674
- 2da categoría: $1.441.979
- 3era categoría: $1.379.285
- 4ta categoría: $1.253.895
Mayordomo con vivienda
- 1era categoría: $1.356.196
- 2da categoría: $1.299.688
- 3era categoría: $1.243.180
- 4ta categoría: $1.130.164
Mayordomo sin vivienda
- 1era categoría: $1.556.232
- 2da categoría: $1.497.389
- 3era categoría: $1.426.546
- 4ta categoría: $1.296.860
Personal de vigilancia nocturna
- 1era categoría: $1.339.194
- 2da categoría: $1.339.194
- 3era categoría: $1.339.194
- 4ta categoría: $1.339.194
Personal de vigilancia diurna
- 1era categoría: $1.260.779
- 2da categoría: $1.260.779
- 3era categoría: $1.260.779
- 4ta categoría: $1.260.779
Personal de vigilancia media jornada
- 1era categoría: $630.390
- 2da categoría: $630.390
- 3era categoría: $630.390
- 4ta categoría: $630.390
Intendente
- 1era categoría: $1.810.032
- 2da categoría: $1.810.032
- 3era categoría: $1.810.032
- 4ta categoría: $1.810.032
Personal jornalizado no más de 18 horas
- 2da categoría: $13.746,40
Suplente con horario por día
- 2da categoría: $60.026,80