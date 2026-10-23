Los encargados de edificios y el resto de los trabajadores del sector cobrarán en noviembre de 2026 los salarios correspondientes a octubre, con los valores establecidos en el acuerdo entre el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y el sector empresario.

La escala salarial contempla diferencias según la función que desempeña cada empleado, la categoría y si el puesto incluye vivienda .

Además, el convenio establece adicionales remuneratorios y pluses por tareas específicas, que pueden modificar el monto final que percibe cada trabajador.

Cómo quedan los salarios de los encargados de edificios en noviembre de 2026

La escala de SUTERH y FATERYH incluye distintas funciones dentro de los edificios, entre ellas encargados permanentes, ayudantes y trabajadores que cumplen tareas específicas.

También distingue entre los puestos con vivienda y aquellos que no cuentan con ese beneficio.

Cuánto cobrarán los encargados de edificios

Con la última actualización, los salarios para los trabajadores del rubro quedaron establecidos de la siguiente manera, según el tipo de función, responsabilidades y categoría.

Encargado permanente con vivienda

1era categoría: $1.316.343

2da categoría: $1.261.495

3era categoría: $1.206.648

4ta categoría: $1.096.952

Encargado permanente sin vivienda

1era categoría: $1.504.674

2da categoría: $1.441.979

3era categoría: $1.379.285

4ta categoría: $1.253.895

Encargado de edificio echando agua sobre la vereda.

Encargado de guardacoches con vivienda

1era categoría: $1.148.903

2da categoría: $1.148.903

3era categoría: $1.148.903

4ta categoría: $1.148.903

Encargado de guardacoches sin vivienda

1era categoría: $1.230.245

2da categoría: $1.230.245

3era categoría: $1.230.245

4ta categoría: $1.230.245

Encargado no permanente con vivienda

1era categoría: $738.455

2da categoría: $738.455

3era categoría: $738.455

4ta categoría: $738.455

Encargado no permanente sin vivienda

1era categoría: $785.781

2da categoría: $785.781

3era categoría: $785.781

4ta categoría: $785.781

Ayudante permanente con vivienda

1era categoría: $1.316.343

2da categoría: $1.261.495

3era categoría: $1.206.648

4ta categoría: $1.096.952

Ayudante permanente sin vivienda

1era categoría: $1.504.674

2da categoría: $1.441.979

3era categoría: $1.379.285

4ta categoría: $1.253.895

Ayudante temporario

1era categoría: $1.239.172

2da categoría: $1.239.172

3era categoría: $1.239.172

4ta categoría: $1.239.172

Ayudante temporario media jornada

1era categoría: $619.586

2da categoría: $619.586

3era categoría: $619.586

4ta categoría: $619.586

Personal con más de una función con vivienda

1era categoría: $1.316.343

2da categoría: $1.261.495

3era categoría: $1.206.648

4ta categoría: $1.096.952

Personal con más de una función sin vivienda

1era categoría: $1.504.674

2da categoría: $1.441.979

3era categoría: $1.379.285

4ta categoría: $1.253.895

Personal asimilado con vivienda

1era categoría: $1.316.343

2da categoría: $1.261.495

3era categoría: $1.206.648

4ta categoría: $1.096.952

Personal asimilado sin vivienda

1era categoría: $1.504.674

2da categoría: $1.441.979

3era categoría: $1.379.285

4ta categoría: $1.253.895

Mayordomo con vivienda

1era categoría: $1.356.196

2da categoría: $1.299.688

3era categoría: $1.243.180

4ta categoría: $1.130.164

Mayordomo sin vivienda

1era categoría: $1.556.232

2da categoría: $1.497.389

3era categoría: $1.426.546

4ta categoría: $1.296.860

Personal de vigilancia nocturna

1era categoría: $1.339.194

2da categoría: $1.339.194

3era categoría: $1.339.194

4ta categoría: $1.339.194

Personal de vigilancia diurna

1era categoría: $1.260.779

2da categoría: $1.260.779

3era categoría: $1.260.779

4ta categoría: $1.260.779

Personal de vigilancia media jornada

1era categoría: $630.390

2da categoría: $630.390

3era categoría: $630.390

4ta categoría: $630.390

Intendente

1era categoría: $1.810.032

2da categoría: $1.810.032

3era categoría: $1.810.032

4ta categoría: $1.810.032

Personal jornalizado no más de 18 horas

2da categoría: $13.746,40

Suplente con horario por día