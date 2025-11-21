Ver gratis a Franco Colapinto en el GP de Las Vegas de la F1 por Magis TV pone en riesgo tus dispositivos

Franco Colapinto vuelve a correr en el Gran Premio de Las Vegas, una de las fechas más llamativas de la temporada. El piloto argentino tuvo un inicio de fin de semana complejo, ya que quedó último en la FP1, pero mejoró en la FP2 y terminó 16°, en medio de una tanda que se cortó por problemas en la pista.

Ahora, Colapinto buscará tener una buena clasificación y meterse entre los mejores el día de la carrera.

¿A qué hora corre Franco Colapinto en Las Vegas?

El Gran Premio de Las Vegas se corre de madrugada en Argentina. Estos son los horarios:

Práctica Libre 3: Viernes 21 de noviembre - 21:30

Clasificación: sábado 22 de noviembre - 01:00

Carrera: domingo 23 de noviembre - 01:00

El trazado es callejero, rápido y muy particular, ya que tiene 6,2 km y una recta larguísima que favorece los sobrepasos.

El piloto argentino es uno de los confirmados para la temporada 2026

¿Dónde ver la carrera de Colapinto?

Toda la actividad del fin de semana se puede ver en vivo por:

Fox Sports

Disney+ Premium

F1 TV Pro (plataforma oficial de la Fórmula 1)

Las tres opciones transmiten prácticas, clasificación y carrera.

¿Cómo llega Colapinto a esta carrera?

Colapinto está disputando su primera temporada completa con Alpine y todavía no sumó puntos este año. Aún así, mostró buenos avances en algunos circuitos y el equipo ya lo confirmó como piloto titular para 2026.

En Las Vegas intentará mejorar lo hecho en 2024, cuando largó desde boxes por un accidente en clasificación pero igual pudo llegar 15°.