Franco Colapinto llegó a la meta en el fondo del clasificador en un Gran Premio de Las Vegas que lo dejó sin herramientas desde el inicio. Un golpe por detrás de Alex Albon apenas se apagaron los semáforos afectó el difusor de su Alpine y condicionó todo su rendimiento. Al menos, volvió a completar todas las carreras que inició con el equipo francés. Max Verstappen se llevó la victoria y permaneció en la discusión por el título, mientras que Lando Norris, segundo, continúa firme en la pelea.

Max Verstappen se llevó la victoria

En el arranque, Colapinto intentó ubicarse entre los dos Haas, pero Albon bloqueó y terminó impactándolo desde atrás, lo que generó los daños que arrastró durante todo el GP.

A partir de ese momento, el piloto argentino encaró una competencia a pura resistencia. Aguantó varios ataques durante distintas vueltas, aunque finalmente no pudo defenderse y nunca logró superar a ningún rival.

Pierre Gasly vivió una situación parecida: partió desde la décima posición, quedó mal posicionado en la largada y recibió un toque de Lance Stroll, en una acción que se originó por un Gabriel Bortoletto desbordado, que golpeó a todo lo que tenía por delante.

Con la entrada de un VSC, Gasly decidió detenerse para cambiar neumáticos en la segunda vuelta y se sostuvo hasta el final completando 48 giros, al igual que Kimi Antonelli, quien finalizó quinto pese a una sanción por falsa largada.

Colapinto ingresó a boxes exactamente a mitad de carrera y allí Gasly logró superarlo. Sin embargo, el francés tampoco contó con un ritmo competitivo y terminó decimoquinto.

“El auto fue un desastre, no tenía nada de grip atrás. No sé por qué, si por los daños del comienzo o por otra cosa. Por lo que escuché, los daños no fueron tantos”, expresó el argentino, visiblemente frustrado.“Está bien haber dado todas las vueltas pese a los problemas, pero da bronca no ser competitivo”, añadió sin esconder su malestar.

Mientras tanto, Verstappen aprovechó las dudas de Norris en la partida para superarlo. George Russell también capitalizó ese momento, aunque tras el cambio de neumáticos el piloto británico recuperó el segundo puesto.

En el cierre, Norris perdió rendimiento y terminó a más de veinte segundos de Verstappen, aunque logró mantener detrás tanto a Russell como a su compañero de equipo, Oscar Piastri, que culminó cuarto debido a la sanción sufrida por Antonelli y dejó la impresión de haber cedido terreno en la lucha por el campeonato.

Con este resultado, Norris ascendió a 408 puntos, seguido por Piastri con 380 (28 menos) y Verstappen con 366 (42 de diferencia). Restan 58 puntos en juego, ya que la próxima fecha en Qatar será con formato sprint. Allí el piloto inglés podría consagrarse.