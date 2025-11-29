En esta noticia Gran Premio de Qatar Fórmula 1: todos los horarios del fin de semana

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) correrá este sábado la carrera sprint del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigésimo tercera fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto y su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, largarán desde el pit lane debido a modificaciones que el equipo realizó en el set up de ambos vehículos.

“Pierre y Franco comenzarán la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de hoy desde el pit lane después de que el equipo realizara cambios de configuración en ambos autos en condiciones de Parc Ferme”, detalló Alpine a través de un comunicado en las redes sociales.

En lo que respecta a lo que será la pelea por el triunfo, en el primer lugar comenzará el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien será escoltado por el británico George Russell (Mercedes). Una posición más atrás estará el británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), mientras que el otro aspirante al título, que es el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá desde la sexta plaza.

La carrera sprint del Gran Premio de Qatar, que tiene un tercio de duración con respecto a las normales y que le entrega ocho puntos al ganador, siete al segundo y así sucesivamente hasta el octavo, comenzará a las 11 de la mañana (hora de Argentina).

El orden de largada en el GP de Qatar

1- Oscar Piastri (McLaren)

2- George Russell (Mercedes)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Fernando Alonso (Aston Martin)

5- Yuki Tsunoda (Red Bull)

6- Max Verstappen (Red Bull)

7- Kimi Antonelli (Mercedes)

8- Carlos Sainz Jr. (Williams)

9- Charles Leclerc (Ferrari)

10- Alexander Albon (Williams)

11- Isack Hadjar (Racing Bulls)

12- Oliver Bearman (Haas)

13- Gabriel Bortoleto (Sauber)

14- Nico Hulkenberg (Sauber)

15- Esteban Ocon (Haas)

16- Lance Stroll (Aston Martin)

17- Liam Lawson (Racing Bulls)

18- Lewis Hamilton (Ferrari)

19- Pierre Gasly (Alpine)tQHBmQ

20- Franco Colapinto (Alpine)

