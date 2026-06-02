Las primeras nevadas ya comenzaron a aparecer en distintos sectores de la Cordillera de los Andes y el interés por las escapadas de invierno vuelve a crecer entre los argentinos.

A medida que se acerca la temporada alta, también empiezan a conocerse los valores que deberán afrontar quienes planean disfrutar de una jornada en la nieve durante este 2026.

Si bien algunos centros de esquí todavía no publicaron sus tarifarios definitivos, varios complejos ya adelantaron costos, preventas y posibles fechas de inauguración de la temporada. Los números muestran que la experiencia volverá a representar un gasto importante para muchas familias.

Cuánto costará pasar un día en la nieve en Argentina durante el invierno 2026

Entre los centros de esquí más importantes del país, el costo de una jornada completa puede variar de manera significativa según el destino elegido.

Pase diario en Cerro Catedral : alrededor de $115.000 .

Gasto total estimado con equipos y gastronomía: más de $180.000 por persona .

Opciones más económicas desde $50.000 por día.

El caso más representativo es el de Cerro Catedral, en Bariloche, que volverá a ubicarse entre los destinos más caros de Argentina.

Al valor del pase diario se deben sumar alquiler de equipos, indumentaria, clases y comidas, lo que eleva considerablemente el presupuesto final de una jornada de esquí o snowboard.

Cerro Catedral, en Bariloche, volverá a ubicarse entre los destinos más caros de Argentina en 2026. (Foto: Pexels)

Cerro Catedral, Chapelco y Cerro Castor lideran las consultas para la temporada 2026

Como sucede cada invierno, Cerro Catedral encabeza la lista de los complejos más elegidos gracias a su amplia infraestructura y la variedad de pistas disponibles.

Su combinación de actividades, servicios y propuestas turísticas lo mantiene como uno de los principales atractivos de la Patagonia durante la temporada de nieve.

Cerro Catedral : pase diario cercano a $115.000 .

Chapelco : temporada estimada para mediados de junio.

Cerro Castor : preventas desde $800.000 para paquetes de varios días.

En San Martín de los Andes, Chapelco espera iniciar sus operaciones a mediados de junio, siempre que las condiciones climáticas acompañen.

Mientras tanto, Cerro Castor, en Ushuaia, ya puso en marcha promociones y paquetes anticipados, aprovechando una de las temporadas de nieve más extensas de Sudamérica.

Las Leñas y Los Puquios preparan la temporada de nieve en Mendoza

La provincia de Mendoza también se prepara para recibir a miles de visitantes durante el invierno.

Las Leñas continúa siendo el centro de esquí más reconocido de la región, aunque todavía no confirmó oficialmente sus tarifas ni la fecha exacta de apertura.

Apertura tentativa de Las Leñas: entre el 20 y el 21 de junio .

Pase de temporada en Los Puquios: desde $50.000 .

Alquiler de equipos: $40.000 .

Clases grupales: desde $40.000.

En paralelo, Los Puquios ya difundió parte de sus valores para la temporada 2026 y aparece como una alternativa más accesible dentro de Mendoza.

Además, el parque incorporó un sistema de diez cañones para fabricar nieve artificial, una herramienta que permitirá sostener la actividad incluso cuando las nevadas naturales sean limitadas.

Las opciones más económicas para esquiar y disfrutar de la nieve en 2026

Aunque los grandes centros concentran la mayor atención, también existen propuestas que permiten disfrutar de la nieve con presupuestos más moderados.

Estas alternativas son especialmente buscadas por quienes desean realizar escapadas cortas o reducir costos durante las vacaciones de invierno.

Batea Mahuida : entre $50.000 y $60.000 por día.

Opciones de medio día disponibles.

La Hoya: preventa de cinco días por $400.000.

Batea Mahuida, en Villa Pehuenia, se posiciona nuevamente entre las opciones más accesibles para los amantes de la nieve.

Por su parte, La Hoya, en Esquel, lanzó promociones anticipadas que permiten obtener mejores precios para quienes planifican con tiempo sus vacaciones de invierno 2026.