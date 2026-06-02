Hay tendencias que desaparecen durante años y, cuando regresan, lo hacen con más fuerza que nunca. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con un peinado que marcó a toda una generación y que ahora vuelve a ocupar un lugar destacado entre los estilos más buscados.

Un look que dominó los años 90 reapareció con una versión renovada y rápidamente se convirtió en una de las apuestas más comentadas para esta temporada.

Lo llamativo es que no se trata solamente de una moda pasajera sino de un estilo que aporta movimiento, suaviza las facciones y se adapta a distintos tipos de cabello, factores que explican por qué tantas personas volvieron a elegirlo después de décadas.

El peinado retro de los 90 que vuelve a ser tendencia este invierno

El clásico peinado de capas suaves y volumen natural es el gran protagonista de la temporada. Después de años dominados por cortes más estructurados, este estilo regresa con una imagen más relajada y moderna.

Celebridades como Tini Stoessel, Dua Lipa y Hailey Bieber impulsaron el regreso de esta tendencia.

El clásico peinado de capas suaves y volumen natural es el gran protagonista de la temporada. (Foto: Archivo)

Su esencia sigue siendo la misma que lo convirtió en un fenómeno durante los años 90, aunque ahora incorpora detalles que lo vuelven más versátil.

Capas suaves y descontracturadas.

Movimiento natural en todo el cabello.

Mechones que enmarcan el rostro.

Opciones para distintos largos.

La propuesta busca un equilibrio entre elegancia y naturalidad. Por eso se transformó en una de las tendencias más recomendadas por estilistas y especialistas en belleza.

Además, funciona tanto para quienes buscan un cambio sutil como para quienes desean un look con mayor volumen y presencia.

Cómo llevar el peinado retro de los 90 para rejuvenecer el rostro

Uno de los principales motivos detrás de su popularidad es el efecto visual que genera sobre las facciones. Las capas ayudan a suavizar los rasgos y aportan una apariencia más fresca.

Los expertos destacan que el movimiento alrededor del rostro crea una imagen menos rígida y más favorecedora para diferentes edades.

En este sentido:

Favorece rostros redondos y ovalados.

Aporta sensación de volumen.

Suaviza las líneas faciales.

Puede adaptarse a cabello lacio u ondulado.

La tradicional raya al medio también vuelve a escena, aunque ahora comparte protagonismo con flequillos abiertos y versiones laterales.

Esta flexibilidad permite personalizar el peinado según el tipo de cabello y las características de cada persona.