Luego de que la Justicia declarase la quiebra de Garbarino, la histórica marca comenzó a cerrar los últimos tres locales que aún permanecían vinculados a la firma. Además, se definió qué pasará con los electrodomésticos y demás bienes que todavía perduraban en las sucursales. El pasado 4 de marzo, el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 decretó la quiebra de la empresa, luego del fracaso del concurso preventivo iniciado en 2021 y la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores. La empresa, que fue alguna vez la mayor cadena de electrodomésticos del país con más de 200 sucursales, se encontraba en concurso preventivo a la espera de una compra que garantice su continuidad. Sin embargo, a cinco años, nunca terminó de materializarse. Mientras que en la resolución firmada por el juez, Fernando D’Alessandro, se especificó que Garbarino tampoco llegó a reunir la doble mayoría de acreedores exigida por ley para aprobar un acuerdo. Tras vencerse el período de exclusividad, no logró el aval. El aviso publicado en el Boletín Oficial en agosto de 2025 advirtió que si dentro del plazo legal no aparecía un comprador dispuesto a hacerse cargo de la empresa, la quiebra sería la consecuencia inevitable. La decisión de la Justicia implica que la empresa quedo desapoderada e inhabilitada de la administración de sus bienes. Es decir, pasarán a ser gestionados en el proceso de la quiebra para su posterior liquidación y el pago de los acreedores. En el marco del concurso con acreedores, el último informe de enero de 2026 especificó que Garbarino contaba con 1.597 unidades de mercadería. “Hay mercadería obsoleta y deteriorada con poco valor. Al llevar un extenso tiempo sin compra de bienes de cambio, situación informada en todos los escritos que mensualmente presenta esta Sindicatura, la mercadería por su antigüedad no es la buscada por el público”, detalló el informe del síndico. Teniendo en cuenta el escaso nivel de ventas que mantuvo Garbarino en los últimos meses, se espera que el stock de la mercadería se mantenga en valores similares a los publicados a fines de enero. Debido al art. 106 de la Ley de Concursos y Quiebras, Garbarino como empresa perderá el control de todos sus bienes, que quedarán a cargo de la Sindicatura bajo supervisión del juzgado. Esto incluye electrodomésticos, stock, muebles, equipamiento de locales, cuentas bancarias, marcas, activos, vehículos e inmuebles. El deterioro del negocio quedó reflejado en la propia evolución de la empresa. De los más de 4000 empleados que llegó a tener en su momento de mayor expansión, apenas quedaban 18 trabajadores antes de la quiebra. Los últimos números presentados en la causa muestran la dimensión del colapso operativo. En enero, la compañía registró ventas brutas por apenas $ 1.769.581,45 en sus sucursales, mientras que en el mismo período pagó salarios por $ 6.885.000.