Gabriel Rolón, psicólogo: “La vida deja de tener sentido cuando alguien busca la felicidad en el pasado”.

El psicólogo argentino Gabriel Rolón volvió a poner en agenda uno de los temas que más lo caracteriza: la búsqueda de sentido en la vida cotidiana.

Según explicó, aferrarse a etapas pasadas como fuente de felicidad equivale a renunciar a la responsabilidad de habitar el presente .

Qué significa la “faltacidad”, según Gabriel Rolón

El especialista propuso un concepto propio para explicar su mirada sobre el bienestar emocional: la “faltacidad”.

Según su planteo, no existe una felicidad plena o absoluta, sino una que integra las faltas, los dolores y las heridas de cada persona.

Para Rolón, cualquier intento de alcanzar una plenitud total está condenado al fracaso, porque ignora la finitud propia de la vida humana.

El especialista propuso un concepto propio para explicar su mirada sobre el bienestar emocional: la “faltacidad”.

Amor, “media naranja” y vínculos sanos

El psicólogo también se refirió a las relaciones de pareja y cuestionó la idea romántica de la “media naranja”, sosteniendo que nadie llega completo a un vínculo ni puede completar del todo a otra persona.

Para Rolón, el amor funciona como una forma de sobrellevar la finitud humana, y su ejercicio saludable implica renunciar al poder sobre el otro: quien ama con salud emocional no usa esa influencia para dañar a su pareja.

El rol de la esperanza y los mandatos familiares

Otro de los ejes de la entrevista fue el lugar de la esperanza y la fe, que el especialista mira con cierto escepticismo profesional, ya que considera que pueden dejar a la persona a la espera de que “ocurran cosas mágicas” en lugar de tomar decisiones activas sobre su propio deseo.

Rolón también abordó la influencia de los mandatos familiares y culturales —lo que en psicoanálisis se conoce como superyó— y cómo esas voces externas pueden nublar lo que cada uno realmente desea para su vida.

Para el psicólogo, gran parte del trabajo terapéutico consiste en ayudar a las personas a correrse de un destino que no eligieron.