El equipo de Messi y Scaloni jugará su segundo partido contra Austria.

Google es el buscador más usado en Argentina. Millones de personas recurren a él todos los días para resolver dudas, buscar información o seguir temas de actualidad y cada una de esas búsquedas individuales se suma a un registro colectivo que permite entender qué le interesa al país en cada momento.

Para observar y medir ese comportamiento de forma abierta existe Google Trends, una plataforma gratuita que traduce las consultas de los usuarios en gráficos y tendencias fáciles de entender.

El club del millón en Google: los datos más destacados de la semana

Al ingresar al panel general de tendencias de la última semana en Argentina, la plataforma organiza los términos según su volumen estimado de consultas.

Estas métricas reflejan cómo la atención se volcó hacia los partidos de la agenda deportiva y cómo éstos dominaron los temas de la semana por encima de otros.

Argentina - Austria

Como era de esperarse, la Scaloneta lideró el panel, registrando un volumen superior al millón de búsquedas y una aceleración del +1.000%.

Francia vs Irak

El interés por los rivales internacionales también rompió la barrera del millón de búsquedas, confirmando que la curiosidad y la pasión exceden a la Selección.

Uruguay vs Cabo Verde

Este cruce capturó de igual manera la atención en el territorio nacional, superando las 500 mil búsquedas.

Pero más allá de los noventa minutos de cada partido, una consulta muy particular logró colarse en la cima de las tendencias y tiene mucho que ver con el favorito de todos, Lionel Messi.

La frase, intuimos, no tenía tanto que ver con una idea sino con confirmar una certeza, la de nuestro favorito encabezando el podio de “goleadores mundial 2026”.

El nuevo récord de Messi, pero en Google: “goleadores mundial 2026”

Una frase exacta logró equiparar en volumen a los partidos principales y se convirtió en el gran fenómeno de la seman a. Esta consulta superó el millón de búsquedas semanales.

Y lo curioso de esta consulta que expone Google Trends que podemos cotejarla con los datos de la realidad: Lionel Messi lidera la tabla de goleadores de la Copa Mundial 2026 con 5 tantos, seguido de cerca por el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, ambos con 4 anotaciones.

Al revisar el gráfico de Interés a lo largo del tiempo de esta búsqueda, la plataforma muestra de forma matemática cómo se traslada la expectativa de la cancha a las pantallas:

La meseta inicial

Entre el 16 y el 21 de junio, la línea se mantuvo chata, pegada al piso del gráfico, lo que demuestra que la consulta tenía un interés mínimo y residual entre los usuarios.

La explosión vertical

Hacia el cierre del período, el lunes por la tarde, la curva experimentó un salto vertical abrupto hasta tocar el techo del gráfico en el valor máximo de 100 (el punto más alto de popularidad para ese término).

Este pico marca el momento exacto en que la curiosidad del público cambió de dirección. Los argentinos dejaron de buscar únicamente la transmisión y los resultados de los partidos del día y corrieron a verificar la tabla para confirmar el liderazgo del capitán argentino sobre sus competidores europeos.