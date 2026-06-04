Fuego azul y naranja en la hornalla: cuál es la principal diferencia y qué significa cada uno Fuente: IA

Al encender una cocina, pocas personas prestan atención al color de la llama. Sin embargo, ese detalle puede brindar información importante sobre el funcionamiento de la hornalla y la eficiencia con la que se está quemando el gas.

Mientras que algunas llamas presentan un color azul intenso, otras pueden verse anaranjadas o amarillentas, una diferencia que no debe pasar desapercibida.

Aunque en muchos casos no representa un problema grave, el color del fuego puede indicar si la combustión se está produciendo correctamente o si existe algún factor que está afectando el rendimiento de la cocina.

Qué significa una llama azul en la hornalla

La llama azul es la señal de una combustión eficiente. Esto ocurre cuando el gas se mezcla de forma adecuada con el oxígeno antes de quemarse, permitiendo que el combustible se aproveche mejor y genere una mayor cantidad de calor.

Fuego azul y naranja en la hornalla: cuál es la principal diferencia y qué significa cada uno Fuente: IA

Además de ofrecer un mejor rendimiento durante la cocción, una llama azul suele producir menos residuos y ayuda a que las hornallas funcionen de manera más eficiente en el día a día.

Entre sus principales características se destacan:

Indica una combustión correcta.

Aprovecha mejor el gas.

Genera más calor para cocinar.

Produce menos residuos.

Refleja un funcionamiento adecuado de la hornalla.

Qué significa una llama naranja o amarilla

Cuando la llama adquiere tonalidades naranjas o amarillentas, generalmente indica que la combustión no se está realizando de manera óptima. Esto suele ocurrir cuando la mezcla entre gas y oxígeno no es la adecuada.

Como consecuencia, puede disminuir la eficiencia de la hornalla y aumentar la aparición de hollín o manchas oscuras en ollas y sartenes.

Sin embargo, una llama naranja no siempre implica una avería. En muchas ocasiones, el problema está relacionado con factores simples como:

Acumulación de suciedad en los quemadores.

Presencia de polvo.

Humedad en la hornalla.

Obstrucciones parciales en las salidas de gas.

Cuándo conviene revisar la cocina

Si la llama naranja aparece de forma ocasional, es posible que una limpieza de los quemadores sea suficiente para recuperar el color azul habitual.

Fuego azul y naranja en la hornalla: cuál es la principal diferencia y qué significa cada uno Fuente: Shutterstock

No obstante, cuando la tonalidad anaranjada persiste durante varios días o se presenta en varias hornallas al mismo tiempo, conviene revisar el estado de la cocina para asegurarse de que la combustión se esté realizando correctamente.

Por eso, observar el color del fuego puede convertirse en una forma sencilla de detectar a tiempo posibles problemas y mantener la cocina funcionando de manera segura y eficiente.