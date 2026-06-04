Hay un truco casero que se encuentra presente en cocinas de todo el mundo, el cual la mayoría descubre de manera fortuita o a través de redes sociales: forrar los cajones de la cocina con papel de aluminio.

No es un mito ni una moda pasajera. Este método constituye un pequeño truco que posee fundamentos prácticos concretos y su efectividad ha sido comprobada.

Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina | Para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen (foto: archivo).

Cuál es su utilidad específica

El papel de aluminio resulta ser un material desechable que facilita la limpieza de estantes, cajones o superficies de trabajo al resguardarlos de derrames y suciedad. Este aspecto se traduce en múltiples ventajas en la cocina.

Facilita la limpieza al extremo : ante caídas de aceite, salsas o cualquier resto de comida en el cajón, únicamente se debe levantar el papel y reemplazarlo. No es necesario fregar ni restregar. Al ser desechable, la limpieza se limita a retirar el papel y colocar uno nuevo.

Ayuda a reducir la electricidad estática : este beneficio es particularmente relevante en cajones diseñados para almacenar bolsas de plástico, film o papel film, que a menudo tienden a adherirse entre sí.

Actúa como barrera contra la humedad: la madera de los cajones puede absorber el vapor producido durante la cocción, lo que con el tiempo ocasiona deterioro, hinchazón o la formación de hongos. El papel aluminio se presenta como una opción práctica para mitigar la humedad en cajones de madera cuando no se dispone de una adecuada ventilación.

Procedimiento sencillo para forrar cajones en menos de 5 minutos

El procedimiento es sencillo y requiere menos de cinco minutos por cajón:

Vaciar completamente el cajón.

Limpiar el fondo con un paño seco.

Cortar el papel aluminio a medida, dejando unos centímetros de margen en los bordes.

Colocarlo con el lado brillante hacia arriba , para aprovechar su capacidad reflectante.

Presionar bien en los rincones para que no queden burbujas.

No es necesario pegamento ni cinta adhesiva

¿Cuándo es el momento ideal para cambiar el papel aluminio?

La regla es simple: cuando el papel esté manchado, húmedo o arrugado, se procederá a su reemplazo. Si el papel presenta un estado muy sucio, roto o con residuos difíciles, es preferible desecharlo de inmediato.

Además de los cajones, el papel aluminio se utiliza como revestimiento en estanterías y cajones en general, facilitando la limpieza y protegiendo las superficies de la humedad o la suciedad.

Poner papel aluminio en los cajones de la cocina: para qué sirve y cuándo conviene hacerlo. Generado con IA.

Un rollo de papel aluminio que se encuentra en cualquier cocina argentina. Representa una inversión mínima y ofrece un resultado inmediato.

En cajones de uso intenso, como el de los cubiertos o el de las especias, el recambio podría realizarse mensualmente. En cajones de uso ocasional, su duración puede extenderse por varios meses sin inconvenientes.

También funciona en los cajones del refrigerador, especialmente en las banderolas de frutas y verduras. Al forrar los cajones de frutas y verduras del refrigerador, se protege el electrodoméstico y se facilita la limpieza, dado que los restos de los alimentos permanecen sobre el papel y no en las bandejas.

Descubre cómo el papel aluminio mejora tu cocina y hogar

Se ha observado que el papel de aluminio no solo es útil en la cocina, sino también en el almacenamiento de alimentos. Ayuda a mantener la frescura y alarga la vida útil de los productos perecederos. Expertos recomiendan usar papel de aluminio en manualidades. Su capacidad reflectante lo convierte en un material ideal para trabajar en proyectos creativos y decorativos de bajo costo y gran versatilidad.