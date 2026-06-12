Frotar bicarbonato de sodio y vinagre en las ópticas del auto: por qué lo recomiendan y cuál es el beneficio de hacerlo Fuente: IA

Con el paso del tiempo, las ópticas de los autos suelen perder transparencia y adquirir un aspecto opaco o amarillento debido a la exposición constante al sol, la lluvia, el polvo y otros agentes ambientales.

Esto no solo afecta la estética del vehículo, sino también la calidad de la iluminación durante la conducción.

Frente a este problema, muchas personas recurren a un truco casero que combina bicarbonato de sodio y vinagre, dos ingredientes muy utilizados en tareas de limpieza.

El método se volvió popular porque ayuda a mejorar el aspecto de las ópticas y devolverles parte de su brillo original sin necesidad de recurrir a productos costosos.

Por qué recomiendan usar bicarbonato de sodio y vinagre en las ópticas del auto

La mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre genera una acción limpiadora que ayuda a remover suciedad acumulada, restos de grasa, manchas superficiales y parte de la capa opaca que suele formarse sobre el plástico de las ópticas.

Frotar bicarbonato de sodio y vinagre en las ópticas del auto: por qué lo recomiendan y cuál es el beneficio de hacerlo Fuente: IA

Al aplicarse con movimientos suaves sobre la superficie, el bicarbonato funciona como un abrasivo ligero capaz de desprender partículas adheridas, mientras que el vinagre contribuye a eliminar residuos y mejorar la limpieza general.

Como resultado, las ópticas pueden recuperar una apariencia más transparente y brillante, mejorando notablemente el aspecto del vehículo.

Cuál es el beneficio de limpiar las ópticas cuando se ven opacas

Las ópticas opacas no solo hacen que el auto luzca más viejo o descuidado. También pueden reducir la intensidad de la luz emitida por los faros, especialmente durante la noche o en condiciones de poca visibilidad.

Frotar bicarbonato de sodio y vinagre en las ópticas del auto: por qué lo recomiendan y cuál es el beneficio de hacerlo Fuente: IA

Mantenerlas limpias y transparentes permite:

Mejorar la apariencia general del vehículo.

Favorecer una mejor salida de la luz de los faros.

Incrementar la visibilidad durante la conducción nocturna.

Reducir la sensación de envejecimiento del automóvil.

Evitar la acumulación de suciedad sobre la superficie.

Por ese motivo, muchos conductores incorporan este tipo de limpieza dentro del mantenimiento habitual del auto.

Cómo aplicar bicarbonato de sodio y vinagre en las ópticas

Para realizar este truco casero se necesitan pocos elementos:

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

Vinagre blanco.

Un recipiente pequeño.

Un paño de microfibra o una esponja suave.

Agua limpia.

El procedimiento consiste en mezclar ambos ingredientes hasta formar una pasta ligera. Luego se aplica sobre las ópticas realizando movimientos circulares suaves durante varios minutos.

Una vez finalizada la limpieza, se debe retirar el producto con abundante agua y secar la superficie con un paño limpio.

Un detalle importante antes de realizar este truco

Aunque el bicarbonato puede ayudar a mejorar el aspecto de las ópticas cuando la opacidad es superficial, no siempre logra eliminar el desgaste provocado por años de exposición al sol o por el deterioro profundo del plástico.

En esos casos puede ser necesario recurrir a un pulido específico o a una restauración profesional para recuperar completamente la transparencia original.

Sin embargo, como método de mantenimiento periódico, la combinación de bicarbonato de sodio y vinagre sigue siendo una de las alternativas caseras más utilizadas para conservar las ópticas limpias, brillantes y con mejor apariencia.