Por qué hay que poner una moneda en el router del Wifi y para qué lo recomiendan. Foto: ChatGPT

El router es el dispositivo central que distribuye la señal de internet en el hogar, permitiendo conectar celulares, computadoras y otros equipos. Sin embargo, su funcionamiento puede verse afectado por múltiples factores como la ubicación, los objetos cercanos o las interferencias.

Por tal motivo, hay muchos trucos caseros que circulan en las redes para mejorar el rendimiento de forma sencilla. Entre estas técnicas, aparece la opción de colocar una moneda arriba de este artefacto.

Por qué hay que poner una moneda en el router del Wifi y para qué lo recomiendan. Foto: Freepik

Razones para colocar una moneda en el router de wifi

Quienes defienden esta práctica sostienen que la colocación de una moneda sobre el dispositivo podría facilitar su estabilidad y la mejora en la distribución de la señal. No obstante, en la mayoría de las ocasiones, tales afirmaciones se fundamentan más en creencias populares asociadas con la tecnología que en evidencias científicas concretas.

Asimismo, se difunde la noción de que la moneda, al estar fabricada de metal, podría desempeñar el papel de antena o disipador, ayudando a mitigar las variaciones en la señal Wi‑Fi. Esta hipótesis se basa en las propiedades conductivas del material, aunque carece de un respaldo técnico sólido.

En otros contextos, la aplicación de una moneda sobre el router se justifica por motivos mucho más simples: añadir peso. Cuando el equipo es liviano, puede desplazarse con facilidad debido a la tensión de los cables y la moneda actúa como una solución improvisada para prevenir su movimiento.

Cómo saber quién está conectado al WiFi de tu casa: es muy rápido y fácil (foto: archivo).

Opiniones de expertos sobre este truco

Los especialistas en redes y tecnología coinciden en que no existe sustento científico que sustente la premisa de que colocar una moneda mejore la conexión a internet. Entre los argumentos principales que se destacan, se encuentran los siguientes: