Un nuevo feriado fue confirmado para este lunes 31 de agosto para formar un descanso de tres días y que miles de trabajadores tengan un fin de semana largo.

La medida fue establecida por las autoridades bonaerenses a través de la Resolución 385/2026 y modificará el calendario laboral de una localidad de la provincia.

Feriado del lunes 31: quiénes tendrán el día libre

El lunes 31 será no laborable para localidad de Castelli por su aniversario fundacional . La fecha recuerda a 1865 cuando se creó el partido mediante la Ley de División de Campañas.

Al quedar ubicada la jornada pasado el sábado y el domingo, quienes estén alcanzados por la medida podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

Firmado y oficial | Decretan feriado el lunes por la Resolución 385/2026 y habrá un nuevo fin de semana largo para todos estos trabajadores.

De esta manera, la Resolución 385/2026 establece que el cese de tareas comprende a:

La administración pública.

Las sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

En caso de los trabajadores del sector privado la adhesión al descanso es optativo, de forma que dependerá del empleador.

Por qué habrá feriado en Castelli

La resolución provincial establece este tipo de jornadas para los distintos municipios bonaerenses. La Provincia incorporó esta fecha dentro del esquema de jornadas no laborables de agosto de 2026.

Cuándo es el próximo feriado

Una vez culminado el descanso a nivel nacional del lunes 17 de agosto, el calendario señala que los próximos feriados son: