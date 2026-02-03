La Provincia de Buenos Aires (PBA) finalizó un tramo clave de un recorrido estratégico que conecta varios municipios del distrito: la repavimentación integral de la Ruta 31, un corredor que articula rutas provinciales y nacionales del norte bonaerense.

La intervención de 86,4 kilómetros atraviesa el tramo que pasa por los partidos de Salto y Rojas y apunta a mejorar la conectividad, la seguridad y el transporte de ese perímetro, fundamental para consolidar la logística de la producción agrícola-ganadera.

Y es que por esta vía se desplazan una gran cantidad de camiones que trasladan soja, trigo, granos y cereales y además es una región que se caracteriza por contar con numerosas plantas de silos. En sentido, las autoridades locales estiman que la obra mejorará la circulación de un promedio diario anual de 6200 vehículos.

Megaobra en PBA: ¿qué trabajos se hicieron en la ruta y cuánto costó?

Los trabajos se llevaron adelante a lo largo de 86,4 km en dos tramos: el primer segmento comprende desde la Ruta Provincial 191, en la localidad de Salto, hasta la Ruta Nacional 188 , en el partido de Rojas, mientras que el segundo segmento, de 38 kilómetros, conecta la Ruta Nacional 188 (Rojas) y la Ruta Nacional 8 en el municipio de Colón . La totalidad de la obra tuvo una inversión estimada actualizada de $ 42.817 millones.

Entre Salto y Rojas, las obras contemplaron la repavimentación y mantenimiento de alcantarillas; la colocación de barandas de defensa vehicular y dársenas y refugios rurales para el ascenso y descenso de pasajeros de transporte público. Las tareas abarcaron también la renovación de iluminación y señalización en la traza. Además, implicó la puesta en valor de un puente ubicado sobre el río Salto.

Por su parte, entre Rojas y Colon se realizó la repavimentación de la calzada; la reconstrucción de banquinas; el mantenimiento de las alcantarillas existentes; y la desobstrucción y limpieza de las mismas, para asegurar el escurrimiento del agua. También, incluyó la ejecución de empalmes en las intersecciones con la Ruta Provincial N°45 y en el acceso a la localidad de Carabelas.

Finalizó la repavimentación de la Ruta 31.

Importancia de la obra

El gobernador Axel Kicillof encabezó la habilitación del tramo junto al ministro Gabriel Katopodis y autoridades locales. Al respecto, Kicillof resaltó la importancia de la obra al argumentar que “invertimos en infraestructura vial para c omunicar mejor a los distritos, brindar seguridad a quienes transitan y potenciar las actividades productivas y comerciales de la región ”.

En tanto, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Gabriel Katopodis destacó que “el Gobierno de la provincia de Buenos Aires apuesta a la producción, al trabajo y a una economía que se mueve: por eso seguimos invirtiendo no solo en grandes rutas, sino también en distintos caminos y accesos que integran localidades, generan oportunidades y evitan el aislamiento ”.

El acto también incluyó la inauguración de una celda sanitaria en Salto y la entrega de una ambulancia de alta complejidad para la red provincial de salud.