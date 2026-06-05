Una década después de confirmar que sufría la enfermedad de Parkinson, murió el “Indio” Solari a los 77 años.

La noticia del fallecimiento de Carlos Alberto Solari conmocionó a la Argentina este viernes 5 de junio que amaneció sin sol, como si anticipara el luto. En medio de la sorpresa, se conoció cómo vivió el músico las últimas horas antes de su deceso.

Cómo fueron las últimas horas del Indio Solari

Según trascendió, el ícono de la música cenó con tranquilidad en su casa de Parque Leloir la noche del jueves. Estaba de buen ánimo. Incluso se animó a tirarse a la pileta.

Se encontraba acompañado de su familia, que se comunicó al 911 para avisar de su descompensación, como detalló el periodista Rodrigo Alegre de TN. La Fiscalía que interviene es la número 2 de Ituzaingó.

Carlos Alberto Solari nació el 17 de enero de 1949 y se transformó en ícono del rock nacional. Foto: NA.

De qué murió el Indio Solari a los 77 años

La noticia del fallecimiento conmocionó al mundo de la música y la cultura local . Es que, además de su trayectoria como intérprete, el artista supo hacerse un espacio de relevancia en la escena social. Con su forma de expresarse y de sus intervenciones no solo relacionadas con el ámbito de la música y cultural, sino política y social, cosechó centenares de seguidores que trascendieron generaciones.

El “Indio” murió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó. Su última aparición pública había sido en enero, a través de un mensaje cuando recibió el Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

La historia de un grande de la música

Nació el 17 de enero de 1949 y se transformó en ícono del rock nacional al formar una de las mejores bandas del mundo: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En la década del ‘50, su familia se mudó a La Plata, en donde el ícono del rock pasó gran parte de su niñez y adolescencia. Allí conoció a Skay Beilinson y formaron Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Desde sus primeros pasos, la banda estableció una estética propia, tanto en lo musical como en su modo de relacionarse con el público. La independencia artística y la distancia respecto de los grandes medios marcaron a fuego el recorrido de la banda, que editó nueve álbumes de estudio hasta su disolución en 2001.

Entre la discografía más recordada aparecen Oktubre, Un baión para el ojo idiota y ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado y Luzbelito.

En 2004, Solari presentó el primer álbum de su nueva etapa, bajo el nombre de LFDAA: El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel). Siguieron Porco Rex en 2007, El perfume de la tempestad en 2010 y Pajaritos, bravos muchachitos en 2013. El último trabajo de estudio, El ruiseñor, el amor y la muerte, se lanzó en 2018.

El anuncio de su enfermedad y una década con Parkinson

En marzo de 2016, Solari confirmó públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, en un gesto que sorprendió y conmovió a sus seguidores. Lo dijo en pleno escenario, en un recital en Tandil. “El Parkinson me anda pisando los talones”, expresó. Desde ese momento, la enfermedad se volvió parte de su narrativa pública, y Solari no dudó en hablar abiertamente sobre su experiencia.

El avance del Parkinson también lo obligó a tomar distancia de los escenarios, hasta que en 2023 confirmó su retiro definitivo de las presentaciones en vivo. Aun así, encontró maneras de mantenerse activo en la música, participando en proyectos y conciertos virtuales gracias a la tecnología.