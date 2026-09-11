Esta semana tendrá lugar la Fiesta del Cine del jueves 10 al miércoles 16 de septiembre en salas de todo el país. Con entradas a $ 5000 para funciones de cine 2D y 3D así como distintas promociones en los combos, la iniciativa “vuelve a invitar al público a disfrutar la experiencia de la pantalla grande a un precio promocional”.

La propuesta reúne a complejos de todo el país y ofrece “una cartelera especialmente pensada para todos los públicos ”. Desde la organización señalaron que las películas elegidas “combinan nostalgia, grandes títulos contemporáneos, reestrenos y novedades”.

¿Qué películas se pueden ver en la fiesta del cine?

Entre los títulos que regresan especialmente para esta edición se destacan estos clásicos:

Volver al Futuro

Rápidos y Furiosos 1

Shrek 1

Hoppers

El diablo viste a la moda 2

Mario Galaxy

Michael

Scary Movie 6

Minions y monstruos

Moana (live action)

Backrooms

The Boxtrolls

ParaNorman

Coraline

La Fiesta del Cine también coincidirá con el estreno de nuevas películas que llegan a las salas el 10 de septiembre como El heladero, Código venganza, Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa, Hechizo de amor y Oasis.

Durante la semana del evento también podrán verse títulos que ya se encuentran en cartelera como los siguientes:

Spider-Man

Toy Story 5

La Odisea

Terminator

Este evento permite ver peliculas clásicas y estrenos en el cine a un precio promocional.

¿Cómo conseguir las entradas para la fiesta del cine?

Además del valor promocional de $5000 para funciones 2D y 3D, cada complejo ofrecerá precios especiales para formatos premium y promociones adicionales en combos de pochoclos y otros productos.

Los cines que participan son los siguientes:

Cinemark Hoyts

Cinépolis

Showcase Cinemas

Multiplex

Atlas Cines

Cinema La Plata

CPM Cines

Sunstar Cinemas

Cinema Adrogué

Las Tipas

Cinemacenter

Cines regionales e independientes:

Nuevo Cine Rex

Cines de la Costa

Cine Max

Flix Cinema

Cine Teatro Renzi

CC Cinema / CC Cinema Concept

Tu Cine

Cine Belgrano

Cine Zurro

Cinerama

Holiday Cines

Play Cinema

Teatro Pila

Sociedad Italiana Auditorium

La información completa en este enlace.