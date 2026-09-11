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Esta semana tendrá lugar la Fiesta del Cine del jueves 10 al miércoles 16 de septiembre en salas de todo el país. Con entradas a $ 5000 para funciones de cine 2D y 3D así como distintas promociones en los combos, la iniciativa “vuelve a invitar al público a disfrutar la experiencia de la pantalla grande a un precio promocional”.

La propuesta reúne a complejos de todo el país y ofrece “una cartelera especialmente pensada para todos los públicos”. Desde la organización señalaron que las películas elegidas “combinan nostalgia, grandes títulos contemporáneos, reestrenos y novedades”.

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¿Qué películas se pueden ver en la fiesta del cine?

Entre los títulos que regresan especialmente para esta edición se destacan estos clásicos:

  • Volver al Futuro
  • Rápidos y Furiosos 1
  • Shrek 1
  • Hoppers
  • El diablo viste a la moda 2
  • Mario Galaxy
  • Michael
  • Scary Movie 6
  • Minions y monstruos
  • Moana (live action)
  • Backrooms
  • The Boxtrolls
  • ParaNorman
  • Coraline

La Fiesta del Cine también coincidirá con el estreno de nuevas películas que llegan a las salas el 10 de septiembre como El heladero, Código venganza, Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa, Hechizo de amor y Oasis.

Durante la semana del evento también podrán verse títulos que ya se encuentran en cartelera como los siguientes:

  • Spider-Man
  • Toy Story 5
  • La Odisea
  • Terminator
Este evento permite ver peliculas clásicas y estrenos en el cine a un precio promocional.
Este evento permite ver peliculas clásicas y estrenos en el cine a un precio promocional.

¿Cómo conseguir las entradas para la fiesta del cine?

Además del valor promocional de $5000 para funciones 2D y 3D, cada complejo ofrecerá precios especiales para formatos premium y promociones adicionales en combos de pochoclos y otros productos.

Los cines que participan son los siguientes:

  • Cinemark Hoyts
  • Cinépolis
  • Showcase Cinemas
  • Multiplex
  • Atlas Cines
  • Cinema La Plata
  • CPM Cines
  • Sunstar Cinemas
  • Cinema Adrogué
  • Las Tipas
  • Cinemacenter

Cines regionales e independientes:

  • Nuevo Cine Rex
  • Cines de la Costa
  • Cine Max
  • Flix Cinema
  • Cine Teatro Renzi
  • CC Cinema / CC Cinema Concept
  • Tu Cine
  • Cine Belgrano
  • Cine Zurro
  • Cinerama
  • Holiday Cines
  • Play Cinema
  • Teatro Pila
  • Sociedad Italiana Auditorium

La información completa en este enlace.