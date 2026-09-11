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Esta semana tendrá lugar la Fiesta del Cine del jueves 10 al miércoles 16 de septiembre en salas de todo el país. Con entradas a $ 5000 para funciones de cine 2D y 3D así como distintas promociones en los combos, la iniciativa “vuelve a invitar al público a disfrutar la experiencia de la pantalla grande a un precio promocional”.
La propuesta reúne a complejos de todo el país y ofrece “una cartelera especialmente pensada para todos los públicos”. Desde la organización señalaron que las películas elegidas “combinan nostalgia, grandes títulos contemporáneos, reestrenos y novedades”.
¿Qué películas se pueden ver en la fiesta del cine?
Entre los títulos que regresan especialmente para esta edición se destacan estos clásicos:
- Volver al Futuro
- Rápidos y Furiosos 1
- Shrek 1
- Hoppers
- El diablo viste a la moda 2
- Mario Galaxy
- Michael
- Scary Movie 6
- Minions y monstruos
- Moana (live action)
- Backrooms
- The Boxtrolls
- ParaNorman
- Coraline
La Fiesta del Cine también coincidirá con el estreno de nuevas películas que llegan a las salas el 10 de septiembre como El heladero, Código venganza, Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa, Hechizo de amor y Oasis.
Durante la semana del evento también podrán verse títulos que ya se encuentran en cartelera como los siguientes:
- Spider-Man
- Toy Story 5
- La Odisea
- Terminator
¿Cómo conseguir las entradas para la fiesta del cine?
Además del valor promocional de $5000 para funciones 2D y 3D, cada complejo ofrecerá precios especiales para formatos premium y promociones adicionales en combos de pochoclos y otros productos.
Los cines que participan son los siguientes:
- Cinemark Hoyts
- Cinépolis
- Showcase Cinemas
- Multiplex
- Atlas Cines
- Cinema La Plata
- CPM Cines
- Sunstar Cinemas
- Cinema Adrogué
- Las Tipas
- Cinemacenter
Cines regionales e independientes:
- Nuevo Cine Rex
- Cines de la Costa
- Cine Max
- Flix Cinema
- Cine Teatro Renzi
- CC Cinema / CC Cinema Concept
- Tu Cine
- Cine Belgrano
- Cine Zurro
- Cinerama
- Holiday Cines
- Play Cinema
- Teatro Pila
- Sociedad Italiana Auditorium
La información completa en este enlace.