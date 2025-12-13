El actor argentino Héctor Alterio falleció este sábado a los 96 años en España, país donde se encontraba radicado desde hace décadas, confirmaron desde su entorno familiar.

La noticia de su muerte inundó las redes sociales de sentidos mensajes de despedida.

Alterio nació en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1929 en una familia de inmigrantes napolitanos. Su carrera cinematográfica despegó en los años 70 en Argentina, donde trabajó con algunos de los directores más importantes del país.

Colaboró con figuras como Héctor Olivera en “La Patagonia rebelde” (1974) y Leopoldo Torre Nilsson en “El santo de la espada”, “La mafia” y “Los siete locos”.

Estas películas establecieron su reputación como uno de los actores más talentosos de su generación.

En 1975 debió exiliarse en España, lo que marcó el inicio de una prolífica carrera en el cine español. Debutó con Carlos Saura en “Cría cuervos” y luego protagonizó “A un dios desconocido” de Jaime Chávarri, por la que ganó el premio al mejor actor en el Festival de San Sebastián.

También participó en películas memorables como “El crimen de Cuenca” de Pilar Miró y “El nido” de Jaime de Armiñán, esta última nominada al Oscar.

Su conexión con las candidatas al Oscar fue extraordinaria: participó en cuatro de las cinco primeras películas argentinas nominadas a Mejor Película Extranjera, incluyendo “Camila” (1984) y “La historia oficial” (1985), que finalmente ganó la estatuilla.

Más tarde brilló en “El hijo de la novia” (2001), también nominada al Oscar. En 2004 recibió el Goya de Honor, consolidando su estatus como una leyenda del cine hispanoamericano.

Alterio mantuvo una actividad profesional incansable hasta el final de su vida, trabajando en teatro y actuando hasta sus últimos días.

“Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, uno de los grandes actores de la historia cultural argentina (...) Fue un ejemplo de compromiso, generosidad y respeto por un oficio al que se entregó con excelencia, sensibilidad y coherencia a lo largo de décadas. Su legado permanecerá vivo en su obra y en la memoria cultural de nuestro país”, lo despidió en redes sociales Cristian Cifelli, secretario de Cultura de la Nación.

NOTICIA EN DESARROLLO.