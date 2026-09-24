Un centenar de editoriales, librerías y distribuidoras dirán presente en la Fiera del Libro en el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires el próximo viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre , donde se realizarán actividades, charlas y talleres para celebrar la lectura en un entorno natural.

“Un festival al aire libre para explorar la ‘bibliodiversidad. Encontrá tu próximo libro y liberá la fiera lectora que hay en vos”, señalaron desde la página oficial.

El encuentro, organizado por la Cámara Argentina del Libro (CAL) se desarrollará de 11 horas a 18 horas en el predio ubicado en la avenida Santa Fe y Sarmiento.

Qué actividades se realizarán al aire libre en La Fiera del Libro

Viernes 2

13:30. Taller infantil de ilustración y creación de personajes. Con la diseñadora e ilustradora Pupé y el escritor Matías Pierrad. En la Glorieta.

14:00. Lectura de la poesía “La cabra y la luna”. A cargo de la autora Silvana Rodríguez. Recomendado para niños de entre 2 y 8 años. En el Anfiteatro.

15:30. Narración del cuento infantil “Mi voz linda”. A cargo de la autora, comunicadora y docente Estefanía Commisso. En la Glorieta.

16:00. Lectura situada de Historias de animales. Un recorrido para toda la familia a partir del libro de Kate Zambreno. En el Anfiteatro.

Sábado 3

13:00. Narración del cuento “Una vaca con plumas y sin plumas”. Conversatorio y taller de manualidades, por la diseñadora gráfica Gisela Carvallo. En la Glorieta.

13:00. Taller participativo para infancias y juventudes sobre identidades robadas y recobradas. A cargo de las autoras Marcela Bublik, Analía Argento y Mariana Zaffaroni. En el Anfiteatro.

14:00. Observación y reconocimiento de aves. Recorrida guiada por el Ecoparque con los especialistas de Aves Argentinas. Comienza en la glorieta.

14:30. Futuro posible: un taller para dibujar el 2076. Espacio de cocreación con el gestor cultural Max Woellert. En la Glorieta.

16:00. Comunicación de la ciencia en tiempos de IA: el valor de la narrativa. Con los investigadores Diego Golombek y Juan Manuel Carballeda. En el Anfiteatro.

Plano de ubicación de la Fiera del Libro. Fiera del libro

Domingo 4

12:30. ¿Qué hacen una violinista y una ilustradora cuando se encuentran? Espectáculo de música e ilustración en vivo para toda la familia. A cargo de la ilustradora Carla Paludetto y la violinista Corina Guerrero. En el Anfiteatro.

13:00. Exploradores de emociones. Espacio de juego interactivo a cargo de acompañantes terapéuticas, con juguetes de autorregulación emocional. En la Glorieta.

13:30. Discursos anticientíficos y negacionismos: cómo enfrentarlos desde la comunicación de las ciencias. Por los investigadores del CONICET Valeria Edelsztein y Claudio Cormick. En el Anfiteatro.

14:00. Humor gráfico y dibujo en vivo. A cargo de los dibujantes Podeti y Leo Arias. En la Glorieta.

15:00. Oriente Medio: claves para entender el conflicto Conversatorio a cargo del sociólogo y politólogo Atilio Borón, el periodista Fernando Duclós (conocido en redes como Periodistán) y la corresponsal Aien Anush Nesci. En el Anfiteatro.

Además, habrá un recorrido por el Ecoparque dedicado a la observación y el reconocimiento de aves junto a especialistas de Aves Argentinas, un espectáculo de música e ilustración en vivo y juegos interactivos.

Qué tipo de libros se encontrarán

Durante los 3 días, el público se encontrará con:

Títulos de narrativa.

Ensayo.

Crónica.

Historia.

Literatura infantil y juvenil.

Historieta.

Poesía.

Arte.

Música.

Diseño.

Arquitectura.

Cocina.

Cabe destacar que la entrada al Ecoparque será gratuito para:

Residentes porteños.

Menores de 12 años.

Jubilados.

Pensionados.

Mayores de 65 años.

Personas con discapacidad.