La focaccia casera se convirtió en un imprescindible en las reuniones y picadas. Su textura esponjosa y su sabor delicioso la hacen ideal para acompañar una variedad de aperitivos. Preparar esta receta en casa no solo es sencillo, sino que también permite personalizarla con tus ingredientes favoritos. Para comenzar, necesitarás los siguientes ingredientes: 500 gramos de harina de trigo, 300 ml de agua tibia, 10 gramos de sal, 7 gramos de levadura seca, 50 ml de aceite de oliva y hierbas al gusto. Inicialmente se debe mezclar la harina con la sal en un bol grande. En otro recipiente, disuelve la levadura en el agua tibia y añade el aceite de oliva. Posteriormente se debe incorporar esta mezcla a la harina y amasa hasta obtener una masa suave y elástica. Es esencial dejar que la masa repose en un lugar cálido durante aproximadamente una hora, o hasta que duplique su tamaño. Este paso es crucial para lograr una focaccia esponjosa. Una vez que la masa haya levado, hay que colocarla en una bandeja de horno previamente engrasada. Con los dedos, se deben hacer hendiduras en la superficie y rociar con un poco más de aceite de oliva y sal gruesa. También se pueden agregar las hierbas, como romero o tomillo, para darle un toque especial. Para hornear la focaccia se debe precalentar el horno a 220 grados Celsius durante 20-25 minutos, o hasta que esté dorada y crujiente. Una vez lista, retírala del horno y déjala enfriar un poco antes de cortarla. Aquí es donde entra en juego la técnica para lograr cortes perfectos. Utiliza una tabla de cortar de calidad, como la de la marca Hudson, que ofrece una superficie ideal para trabajar. Un buen cuchillo de pan es esencial para obtener rebanadas limpias y uniformes. En estos casos el cuchillo debe estar bien afilado para evitar desgarros en la masa. Se debe cortar la focaccia en porciones cuadradas o rectangulares, según tu preferencia. La focaccia se puede presentar junto a una picada y acompañarla con aceites aromatizados, quesos variados y embutidos. Además, la focaccia es perfecta para compartir, lo que la convierte en una opción ideal para cualquier reunión. La clave para una focaccia perfecta radica en la calidad de los ingredientes y en la técnica de corte. Con la tabla y el cuchillo de pan de Hudson, lograrás cortes impecables. También se pueden añadir diferentes toppings y sabores para hacer de cada preparación una experiencia única. El Set De Tabla + Cuchillo De Pan Línea Profesional Hudson es la elección perfecta para quienes buscan elegancia y calidad en su cocina. La tabla de madera de acacia resalta la presentación de tus panes y quesos. Su diseño funcional y duradero asegura que cada corte sea limpio. Con el cuchillo panero profesional de 8”, disfrutarás de cortes limpios y precisos gracias a su hoja de acero inoxidable de alta calidad. Ideal para servir con estilo en picadas gourmet, este set es también un regalo especial para cualquier ocasión. Este set Transforma la experiencia culinaria por completo.