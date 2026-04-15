Los cuchillos son uno de los utensilios más utilizados en la cocina, pero también de los que más rápido se deterioran si no se les da el cuidado adecuado. Un mal mantenimiento no solo afecta el filo, sino que también incrementa el riesgo de accidentes domésticos. Especialistas en cocina coinciden en que existen hábitos básicos que marcan la diferencia para mantenerlos en buenas condiciones y no arrunar el filo. Entre ellos, recomiendan afilar los cuchillos con regularidad utilizando un afilador adecuado, limpiarlos correctamente después de cada uso, pasando la esponja por ambos lados de la hoja para eliminar restos de alimentos, secarlos por completo y guardarlos de forma segura. Mantener el filo es clave para un corte preciso y seguro. Un cuchillo desafilado obliga a ejercer más fuerza, lo que aumenta las probabilidades de deslizamientos y cortes accidentales. Por eso, el afilado periódico, sin esperar a que la hoja esté completamente gastada, es una de las prácticas más importantes en cualquier cocina. En ese marco, contar con utensilios de calidad facilita la incorporación de buenos hábitos. Opciones como el set de cuchillos por tres de Hudson, diseñado para organizar la cocina con precisión y elegancia, combinan funcionalidad y seguridad en el uso diario. Sus hojas de acero inoxidable de alta durabilidad ofrecen resistencia a la corrosión y facilidad de mantenimiento, mientras que el mango Soft Touch, ergonómico y antideslizante, permite un mayor control durante el corte. La limpieza correcta también cumple un rol central en el cuidado de los cuchillos. Los expertos aconsejan lavarlos inmediatamente después de su uso y evitar dejarlos en remojo por períodos prolongados. Aunque algunos modelos, como los del set de Hudson, aptos para lavavajillas, permiten una limpieza más práctica, recomiendan igualmente secarlos tras el lavado para preservar mejor tanto el filo como el mango. Además de la limpieza y el afilado, existen otros factores que influyen en el estado de los cuchillos: