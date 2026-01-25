Es oficial | Se confirmó el calendario de feriados y habrá 12 fines de semana largos en 2026

Después de un enero sin respiros, el cronograma nacional ya está definido y trae buenas noticias: entre febrero y diciembre habrá 12 fines de semana largos, una cifra que convierte a 2026 en uno de los años más favorables para organizar escapadas.

Con una distribución pareja y un calendario que suma varios feriados puente, casi todos los meses ofrecen una chance para cortar la rutina. La única excepción es septiembre, que quedará sin descanso extendido.

Para las provincias turísticas —como Neuquén y Río Negro— esta combinación es ideal: más feriados, más movimiento y más margen para escapadas cortas hacia la cordillera o la costa.

Los cinco “Súper XL” de 2026: los fines de semana de cuatro días

El atractivo más fuerte del año serán los periodos que combinan feriados y puentes, lo que permite planear salidas más largas. Estos son los cinco fines de semana de cuatro días:

Carnaval: del sábado 14 al martes 17 de febrero .

Memoria y Verdad: del sábado 21 al martes 24 de marzo .

Semana Santa + Malvinas: del jueves 2 al domingo 5 de abril .

Independencia con feriado puente: del jueves 9 al domingo 12 de julio .

Inmaculada: del sábado 5 al martes 8 de diciembre.

Cada uno de estos períodos favorece viajes más largos, ideales para destinos que requieren ruta o traslado aéreo, como Bariloche, Mendoza, Iguazú o el Litoral.

Calendario completo de fines de semana largos 2026

Mes por mes, así quedan los descansos confirmados:

Febrero

Del 14 al 17 (Carnaval)

Marzo

Del 21 al 24 (Memoria)

Abril

Del 2 al 5 (Malvinas + Semana Santa)

Mayo

Del 1 al 3 (Día del Trabajador)

Del 23 al 25 (Revolución de Mayo)

Junio

Del 13 al 15 (Día de la Bandera)

Julio

Del 9 al 12 (Independencia + puente turístico)

Agosto

Del 15 al 17 (San Martín)

Octubre

Del 10 al 12 (Diversidad Cultural)

Noviembre

Del 21 al 23 (Soberanía Nacional)

Diciembre

Del 5 al 8 (Inmaculada)

Del 25 al 27 (Navidad)

Día no laborable o feriado: cuál es la diferencia y cómo impacta en el sueldo

En la agenda oficial conviven dos tipos de jornadas especiales: los feriados nacionales y los días no laborables. Aunque puedan parecer iguales, no lo son.

Feriado nacional

El descanso es obligatorio.

Si se trabaja, corresponde pago doble .

Aplica para todos los sectores.

Es oficial | Se confirmó el calendario de feriados y habrá 12 fines de semana largos en 2026

Día no laborable

La decisión queda en manos del empleador.

Si la empresa abre, el trabajador debe asistir.

El pago es el de una jornada común, sin recargo.

En la administración pública, bancos y seguros suele funcionar como día de descanso.

Este punto es clave en fechas como Jueves Santo, que generará dudas todos los años, especialmente para quienes trabajan en el sector privado.

¿Qué esperar del movimiento turístico en 2026?

El reparto de feriados del año favorece el turismo interno: más descansos cortos y cinco bloques largos que permiten planear viajes con anticipación. Para destinos como la Patagonia, las sierras o la costa bonaerense, la continuidad de fines de semana largos suele traducirse en reservas más estables y mayor actividad económica.