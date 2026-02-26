El Ministerio de Salud adelantó la segunda dosis de la vacuna Triple Viral, contra sarampión, rubéola y parotiditis, según se publicó hoy en el Boletín Oficial. La medida fue dispuesta mediante la Resolución 339/2026, firmada por el ministro de Salud Mario Lugones y vigente desde su publicación este 26 de febrero. El esquema actualizado establece la aplicación de una primera dosis a los 12 meses y una segunda entre los 15 y 18 meses para todas las personas habitantes del territorio nacional. De acuerdo con los considerandos, el cambio apunta a reducir el período durante el cual los niños permanecen susceptibles al sarampión, la rubéola y la parotiditis. La norma señala que el esquema anterior contemplaba la segunda dosis al ingreso escolar, lo que configuraba “uno de los intervalos más prolongados entre dosis en la región”. El adelanto permitirá fortalecer la protección en una etapa de alta vulnerabilidad, optimizar la verificación de esquemas incompletos y contribuir a una mejor organización de la vacunación al ingreso escolar. La propuesta fue evaluada por la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles y cuenta con el consenso de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn). La resolución prevé un tratamiento especial para los niños nacidos en los años 2021, 2022, 2023 y hasta el 30 de junio de 2024, inclusive. Para estos grupos, la segunda dosis del esquema de vacunación se completará a los cinco años de edad, con el objetivo de evitar brechas de cobertura y garantizar la protección adecuada en la transición del calendario. En los casos en que se detecten esquemas incompletos, se procederá a completarlos conforme a la nueva normativa, se estableció.