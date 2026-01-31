En esta noticia <b>El calendario completo de feriados 2026</b>

Con el cierre de enero y el inicio del segundo mes del año, la atención de los trabajadores y estudiantes se centra en el calendario oficial para planificar los próximos descansos. La búsqueda de una pausa en la rutina se hace notar y febrero llega con buenas noticias : el primer fin de semana largo “XXL” de 2026 está a la vuelta de la esquina.

Se trata de los clásicos feriados de Carnaval, una de las fechas más esperadas por su extensión. Este año, los días festivos caerán el lunes 16 y el martes 17 de febrero, generando un bloque de cuatro días de descanso consecutivo si se suman al sábado 14 y domingo 15 previos.

Estos días corresponden a feriados de alcance nacional e inamovibles, según lo estipulado por el Ministerio del Interior. Esto significa que tienen la misma validez legal que cualquier otra fecha patria, por lo que aquellos empleados que deban prestar servicios durante esas jornadas tendrán derecho a cobrar la remuneración doble, tal como marca la Ley de Contrato de Trabajo.

El fin de semana largo de Carnaval suele funcionar como el broche de oro para la temporada alta de verano. Se espera un intenso movimiento turístico en los principales destinos del país, ya que muchas familias aprovechan estas 96 horas libres para realizar la última escapada a la Costa o las sierras antes del comienzo fuerte del ciclo lectivo y laboral.

Vale recordar que este será el primer descanso extendido real del año. Si bien el 2026 comenzó con el feriado de Año Nuevo, la disposición del calendario hizo que la rutina se retomara rápidamente. Por eso, la expectativa en el sector hotelero y gastronómico es alta, buscando sostener los niveles de ocupación a mediados de mes.

Una vez superada esta instancia de febrero, habrá que esperar hasta el mes siguiente para encontrar nuevas fechas en rojo en el almanaque. El próximo feriado nacional será el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que en este 2026 caerá un día martes.

El calendario continuará luego en abril con una seguidilla importante para el turismo. El jueves 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, seguido inmediatamente por el Viernes Santo el 3 de abril, configurando otro fin de semana largo de cuatro días coincidente con la Semana Santa.

Por lo pronto, la recomendación es planificar con antelación si la idea es viajar durante la mitad de febrero. Con el lunes 16 y martes 17 confirmados como no laborables, se configura la primera gran oportunidad del 2026 para desconectar de las obligaciones y recargar energías de cara al resto del año.

El calendario completo de feriados 2026

Enero

Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible)

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles)

Marzo

Lunes 23 : día no laborable con fines turísticos

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2 : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1 : Día del Trabajador (feriado inamovible)

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 15 : Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9 : Día de la Independencia (feriado inamovible)

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Diciembre