Tras los dos fines de semana largo consecutivos, un grupo de vecinos de la provincia de Buenos Aires volverá a disfruta de un feriado y tres días consecutivos de descanso. El calendario indica que dos localidades tendrán un día no laborable el próximo lunes 13 de abril, por lo que será una oportunidad ideal para planear una escapada o disfrutar de un descanso prolongado. El nuevo feriado del 13 de abril será en dos localidades bonaerenses en conmemoración de sus aniversarios fundacionales. El primer caso es el de Médanos, la cabecera del partido de Villarino. La fecha recuerda el inicio de su historia a fines del siglo XIX gracias a la llegada del ferrocarril, un acontecimiento que marcó su historia y potenció su crecimiento. A lo largo de varios años, la ciudad se enfocó en el campo para especializarse en la producción de ajo y diversos viñedos. El mismo caso es el de Iriarte, dentro del partido de General Pinto, en donde se conmemorará el aniversario de la fecha fundacional. En ambos casos, se espera que las autoridades organicen distintas actividades como actos oficiales, encuentros comunitarios y propuestas culturales. El próximo feriado a nivel nacional será el viernes 1 de mayo en celebración del Día del Trabajador. El asueto dará paso a un fin de semana largo de tres días ideal para descansar o realizar alguna escapada. El calendario oficial de feriados y días no laborables quedó conformado de la siguiente manera: