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El lunes 15 de junio de 2026 será día festivo en toda Colombia y los colegios no tendrán clases. La razón es la conmemoración del Sagrado Corazón de Jesús, una fecha religiosa que figura en el calendario oficial de festivos nacionales.

Se trata de un descanso que existe desde hace décadas y que la Ley Emiliani traslada al lunes para armar un fin de semana largo.

Por qué el lunes 15 de junio es festivo en Colombia

La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús cae este año el viernes 12 de junio, pero la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, ordena correr varios festivos religiosos al lunes siguiente. Por eso el descanso queda en el 15 de junio dentro del calendario de festivos.

El movimiento arma un puente festivo de tres días: sábado 13, domingo 14 y lunes 15. Es el segundo descanso del mes, después de Corpus Christi, y la antesala de San Pedro y San Pablo.

Lunes 8 de junio: Corpus Christi (trasladado al lunes).

Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús (trasladado al lunes).

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (trasladado al lunes).

El lunes 15 de junio de 2026 será día festivo en toda Colombia y los colegios no tendrán clases.

Qué pasa con los colegios y el trabajo ese día

Al ser festivo nacional, los colegios públicos y privados no tienen jornada, y la mayoría de entidades oficiales y oficinas cierran. Para los estudiantes de calendario A el día no es parte de las vacaciones: el receso de mitad de año arranca recién el 22 de junio.

Quienes trabajen durante el festivo tienen derecho a descanso remunerado y al recargo correspondiente, según la Ley 51 de 1983 y el Código Sustantivo del Trabajo. Lo recomendable es revisar con el empleador cómo se liquida ese pago.

Cuándo es el próximo feriado después del 15 de junio

El siguiente descanso llega pronto: el lunes 29 de junio, por San Pedro y San Pablo, que cierra el triple puente del mes.

Después, el calendario marca el lunes 13 de julio, cuando se celebrará por primera vez el Día de la Virgen de Chiquinquirá, el nuevo festivo nacional que Colombia sumó en 2026.