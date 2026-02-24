El Feng Shui no solo considera a la lenteja como un alimento, sino también como un grano repleto de símbolos vinculados a la abundancia, sustento y a la prosperidad. En este sentido, crece la cantidad de personas que replicaron el hábito de poner un billete de dólar dentro de un vaso lleno de lentejas. La gran incógnita es ¿para qué sirve? El Feng Shui es una antigua filosofía china que busca armonizar los espacios para mejorar el bienestar físico, emocional y espiritual de las personas. En este marco, miles de personas mejoran sus espacios o llevan adelante estas prácticas para tener una mejor vinculación con su entorno. Uno de ellos es poner un billete de dólar doblado en un vaso de lentejas, el cual sirve para atraer prosperidad para el mes que comienza. Se trata de un ritual para hacerlo antes de que comience el nuevo mes. Es decir, lo ideal es hacerlo en los próximos días antes que finalice febrero para ver sus resultados en marzo. Cabe destacar que estos no son un empujón en el marco de un nuevo comienzo, pero no reemplazan al trabajo personal ni a la organización financiera de la persona. En cambio, ayudará a renovar las energías y arrancar el nuevo mes con mucho optimismo.