El calendario escolar señala que diversas escuelas verán sus vacaciones extendidas en Estados Unidos. Los alumnos descansarán hasta el 12 de agosto por una jornada de capacitación docente previo al reinicio de las actividades.

Extienden las vacaciones en Estados Unidos

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), el segundo más grande de Estados Unidos, publicó oficialmente su calendario correspondiente al ciclo lectivo 2026-2027, donde ratificó que las clases volverán recién el miércoles 12 de agosto.

Los alumnos comenzaron el receso el 10 de junio, cuando concluyó formalmente el periodo escolar 2025 - 2026.

De esta manera, el 11 de agosto continuarán sin actividades porque la jornada estará destinada a la capacitación docente.

Cuándo termina el próximo ciclo lectivo

El calendario escolar señala que el ciclo lectivo 2026- 2027 culminará el 4 de junio del próximo año. De esta manera, comenzará un nuevo receso de verano antes de iniciar el ciclo 2027 - 2028.

¿Qué escuelas abarca este calendario?

El calendario de clases corresponde al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, una red educativa que atiende a más de 520.000 estudiantes y cubre unas 710 millas cuadradas, incluyendo gran parte de la ciudad de Los Ángeles y otras 25 ciudades y áreas no incorporadas del condado.

Las autoridades recuerdan que cada distrito escolar puede tener un calendario diferente, por lo que recomiendan consultar siempre el cronograma oficial lectivo correspondiente a la escuela donde estudia cada alumno antes de organizar el regreso a clases.