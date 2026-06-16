La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de un aceite de oliva por ser ilegal y peligroso. El organismo encargado de cuidar la salud de los argentinos detectó que se trataba de un producto falsificado tanto en denominación, envase, lote y etiqueta.

La medida fue comunicada a través de la Disposición 3521/2026 surgió de una denuncia realizada por una empresa en una de las ciudades más importantes del país.

Cuál es el aceite de oliva prohibido por ANMAT

El organismo de control recibió una notificación por parte del a firma Olivos del Sur S.A donde la empresa notificaba la comercialización de un producto falsificado utilizando su marca.

Se trata del aceite de oliva virgen a, Blend Suave, marca Green Olive, Cont. Neto 1 L, 500 ml y 250 ml (botella PET), Elaborado por Olivos del Sur, procedencia San Juan - Argentina, RNE: 01002136 - RNPA: 01051664.

Tras realizar el cruce de datos correspondiente, encontró diferencias entre el aceite genuino y el producto apócrifo. Las diferencias más notorias radican en:

Denominación del producto : el producto falsificado se presenta como “Aceite de oliva virgen extra, Blend Suave”, mientras que la denominación del producto original es “Alimento a base de aceite de girasol y aceite de oliva extra virgen sabor oliva”

Formato del envase : la empresa verídica no envasa en formato cuadrado y transparente.

Lote del producto : el falsificado no declara lote y el formato del vencimiento no se corresponde.

Etiqueta: el falsificado no presenta las leyendas “Blend aderezo sabor a aceite de Oliva” y “Extra intenso” como indica el original.

Qué decisión tomó ANMAT

ANMAT decidió prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el país de todos los lotes y tamaños del producto falsificado.

La prohibición del aceite de oliva aplica tanto para la venta presencial como para plataformas online.

Protocolo ANMAT para productos falsos

El organismo sanitario detalla en sus disposiciones las características de los productos falsos y originales, al mismo tiempo que las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado.

“En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde”.

Para contactarse deberán enviar un correo a pesquisa@anmat.gob.ar y el mensaje deberá detallar la situación completa con fotos del rótulo.