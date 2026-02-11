La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México acaba de publicar un estudio que demuestra que pagar más no siempre significa cuidar mejor tus dientes. De hecho, varias de las pastas dentales más caras y populares no solo no cumplen con lo que prometen, sino que ofrecen menos protección que opciones que cuestan una décima parte de su precio. El Estudio de Calidad de Pastas Dentales 2026, publicado en febrero, analizó decenas de marcas disponibles en el mercado y los resultados son alarmantes. Productos con etiquetas “orgánicas”, “naturales” y “premium” que cuestan hasta 450 pesos por envase fueron señalados por no contener flúor, presentar información engañosa y cobrar precios desproporcionados sin ofrecer beneficios reales. Entre las peor evaluadas aparecen Radius (The Original y Sensitive), con precios de hasta 271 pesos por envase. A pesar de ser de las más caras, no contienen flúor y, por lo tanto, no brindan una protección anticaries comparable a la de opciones que cuestan alrededor de 20 pesos. Tom’s Whole Care tampoco obtiene buenos resultados: cuesta cerca de 134 pesos por 100 gramos, pero su precio no se refleja en un beneficio real, ya que tiene menor concentración de flúor que muchas pastas más económicas. El caso de Yema & Co (29 pesos) es distinto, aunque también genera dudas. Es accesible, pero utiliza leyendas como “vegano” y “libre de crueldad” sin respaldo comprobable. Las marcas “orgánicas” sin flúor concentran quizá el mayor problema: con precios que van de 179 a más de 270 pesos, prescinden del principal ingrediente para prevenir caries y no ofrecen ventajas técnicas frente a pastas que cuestan 20 o 30 pesos. Más allá de la falta de flúor, Profeco detectó otro problema alarmante: el fraude en el contenido neto. Varias marcas declaran en su empaque que contienen 100 ml de producto, cuando en realidad contienen menos de 90 ml, incumpliendo la norma oficial. Esto significa que los consumidores están pagando por una cantidad que nunca reciben. El problema se agrava cuando estos productos son precisamente los más caros del mercado. Además, muchas pastas presentan leyendas no comprobadas como “vegano”, “libre de crueldad” o “100% natural”, términos que suenan atractivos pero que no están verificados por ninguna autoridad. Otro incumplimiento frecuente es la información incompleta: falta de datos sobre el país de origen o el importador, lo que dificulta la trazabilidad del producto y viola las normas de protección al consumidor. El estudio revela un patrón preocupante: muchas pastas dentales que se venden bajo las etiquetas de “orgánica”, “bio” o “natural” cuestan 200, 300 o hasta más de 450 pesos por envase, pero no ofrecen ninguna ventaja real sobre las opciones convencionales. El problema fundamental es que estas pastas no contienen más flúor que las opciones económicas (de hecho, muchas no contienen nada) y su pH no es mejor. En términos de salud dental, lo que importa es la concentración adecuada de flúor para prevenir caries, no si el producto es “natural”. Profeco es contundente: pagar 10 veces más por una pasta “orgánica” no significa obtener 10 veces más protección. En muchos casos, significa obtener menos. La realidad es que el flúor es un ingrediente comprobado científicamente para prevenir la caries, y su ausencia en productos premium es una decisión comercial que perjudica al consumidor que busca lo “natural” creyendo que es mejor. La buena noticia es que cuidar tus dientes no tiene que ser caro. Entre el 15 y el 21 de enero de 2026, Profeco comparó precios de pasta dental en Ciudad de México, área metropolitana, La Paz, León y Puebla, buscando las opciones con mejor relación calidad-precio. La recomendación principal es Crest Escudo Anti-Azúcar, que cuesta alrededor de 20 pesos por 100 gramos y contiene 1,444 ppm de flúor, el nivel ideal para prevenir caries. Otras opciones destacadas son Crest Complete (31 pesos por 100 ml y 1,490 ppm de flúor) y Colgate Triple Acción (36 pesos por 100 ml y 1,444 ppm). Todas tienen un pH adecuado y cumplen con los estándares básicos de protección dental.