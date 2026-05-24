Por el nuevo DNI, todas estas personas tendrán que renovar el documento en mayo Fuente: Archivo

Con la implementación del nuevo Documento Nacional de Identidad, algunas personas deberán renovar su DNI durante mayo de 2026. En este sentido, el Registro Nacional de las Personas aclaró que diferentes grupos deberán hacer el trámite para tener el nuevo documento.

Quiénes deben renovar el DNI en mayo 2026

El recambio del DNI no será generalizado, sino que alcanza únicamente a grupos específicos que deben actualizar su documentación por distintos motivos. La medida apunta a ordenar el proceso y evitar trámites innecesarios.

Por el nuevo DNI, todas estas personas tendrán que renovar el documento en mayo Fuente: Archivo

Durante mayo de 2026, deberán gestionar el nuevo DNI quienes se encuentren dentro de estas situaciones:

Menores que deban realizar actualizaciones obligatorias (5/8 años y 14 años).

Personas cuyo documento se encuentre vencido.

Ciudadanos que necesiten cambiar domicilio o rectificar datos personales.

Trámites vinculados al reconocimiento de identidad de género.

Reposición por pérdida, robo o deterioro del documento.

En estos casos, la renovación permitirá acceder al nuevo formato con chip, que mejora la seguridad y habilita nuevas funciones digitales.

Cuánto cuesta renovar el DNI en mayo 2026

El costo del trámite varía según la modalidad elegida y la urgencia. El formato estándar sigue siendo la opción más económica para la mayoría de los ciudadanos.

Los valores vigentes son:

DNI regular : $ 10.000 (entrega en 30 a 40 días).

DNI para extranjeros: $ 20.000.

Opciones rápidas:

DNI Exprés : $ 26.000.

DNI en 24 horas : $ 41.000.

DNI al instante: $ 57.000.

Por el nuevo DNI, todas estas personas tendrán que renovar el documento en mayo Fuente: Archivo

El trámite requiere turno previo, que puede gestionarse desde la app Mi Argentina o en la web oficial, seleccionando la oficina del Registro Civil más cercana.

Cómo es el nuevo DNI electrónico

El nuevo Documento Nacional de Identidad incorpora tecnología de última generación, con mejoras en seguridad, durabilidad y funcionalidades digitales.

Entre sus principales características se destacan:

Chip electrónico sin contacto (NFC).

Datos biométricos y biográficos integrados.

Verificación electrónica del documento.

Documento válido para viajar dentro del Mercosur.

Firma digital para integración futura con servicios digitales.

Además, suma avances en protección de datos:

Material de policarbonato más resistente.

Sistemas criptográficos avalados por estándares internacionales.

Mayor seguridad contra falsificaciones.

Más funciones del nuevo DNI

A futuro, el chip del DNI permitirá ampliar su uso e incluirá la verificación de identidad online, como así también la posibilidad de realizar trámites sin necesidad de presencia física y sistemas de autenticación más robustos para proteger la información personal.

En paralelo, junto al nuevo documento físico, se suma una aplicación móvil oficial del RENAPER.

Esta herramienta permitirá validar la autenticidad del DNI incluso sin conexión a internet, identificarse ante organismos públicos y privados, realizar trámites digitales de forma remota y contar con un respaldo electrónico seguro y siempre disponible.