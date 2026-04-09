La tensión en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo tras el despliegue del portaaviones USS George H.W. Bush, una de las piezas más poderosas de la flota de Estados Unidos. El buque zarpó el 31 de marzo desde Norfolk, en Virginia, con destino a una zona clave del conflicto con Irán. El movimiento se enmarca dentro de la operación Epic Fury, un dispositivo militar que busca reforzar la presencia naval estadounidense en Medio Oriente. El envío del grupo de combate del portaaviones, conocido como Carrier Strike Group 10 (CSG-10), implica una capacidad de ataque adicional, en reemplazo del USS Gerald R. Ford. En tanto, este despliegue se produce mientras el USS Gerald R. Ford permanece fuera de servicio por reparaciones tras un incendio. A su vez, el USS Abraham Lincoln continúa activo en el mar Arábigo, con operaciones aéreas constantes en la zona. Además, la preparación del USS George H.W. Bush incluyó ejercicios intensivos conocidos como Composite Training Unit Exercise (COMPTUEX). El USS George H.W. Bush es una de las plataformas militares más avanzadas de la Marina de Estados Unidos y cumple un rol central en operaciones de alta intensidad. Su diseño le permite proyectar poder aéreo y naval en múltiples escenarios, combinando tecnología, capacidad ofensiva y despliegue sostenido. En paralelo al despliegue en Medio Oriente, otro movimiento relevante de la Marina de Estados Unidos se desarrolla en el continente americano. Se trata de la última operación del portaaviones USS Nimitz (CVN-68) en la región antes de su salida de servicio. El buque, líder de su clase y propulsado por energía nuclear, participó en un ejercicio conjunto con las Fuerzas Armadas de Ecuador. La actividad se realizó el 7 de abril en el marco de la iniciativa Southern Seas 2026.