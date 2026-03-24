Brasil avanza con un ambicioso plan de modernización militar que busca reforzar su capacidad defensiva y anunció un programa de cooperación con Sudáfrica para la impulsar la industria armamentística de ambas naciones. En este aspecto, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, contempla una inversión cercana a los 90 mil millones de dólares hasta 2040. Por su parte, el Jefe de Estado de Brasil manifestó cuál es el eje central detrás de esta iniciativa: “Pensamos en Defensa como disuasión porque, si no nos preparamos para defendernos, cualquier día alguien nos invade", señaló. Junto al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, Lula agregó que “es un asunto en que tanto Brasil como Sudáfrica tienen necesidades similares y por eso tenemos que juntar nuestro potencial y ver cómo producimos juntos”. El programa incluye la incorporación de drones, sistemas de defensa antiaérea y misiles de última generación, con el objetivo de fortalecer la capacidad disuasoria del país. Por su parte, la mayor parte de la inversión destinada al ejército brasileño se centrará en equipamientos de defensa contra drones y misiles, especialmente aquellos de altitud media, cuyos son de los más utilizados actualmente en conflictos bélicos. Además, se prevé la incorporación de vehículos blindados y sistemas como el misil AV-TM 300, diseñado para ampliar el alcance y la precisión de las operaciones militares dentro de todo el territorio. En paralelo al anuncio del plan, el ejército de Brasil anunció que a principios del mes de marzo se realizó la entrega de los primeros tanques Leopard 1A5 BR durante una ceremonia encabezada por autoridades militares en Santa María. Estos vehículos forman parte de un programa estratégico que busca extender su vida útil por al menos 15 años, manteniendo capacidades clave como la movilidad, el poder logístico y las prestaciones militares que posee. Asimismo, el plan contempla la modernización progresiva de 52 unidades en un plazo de diez años y tiene como objetivo incrementar las capacidades operativas.