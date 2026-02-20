Latinoamérica se convirtió en una zona estratégica para las potencias internacionales. Países como Estados Unidos, China y Rusia buscan aumentar su presencia en la región mediante acuerdos con países. Como parte de su estrategia de expansión en Sudamérica, Donald Trump abastecerá a una nación con hasta u$s 500 millones en el marco de un tratado. Ambas naciones dieron un paso clave en su relación bilateral al firmar un tratado de donaciones de alto impacto económico impulsado por la Corporación del Desafío del Milenio (MCC). Se trata de un acuerdo de fondos no reembolsables al que pocos países acceden y que tiene como principal objetivo el desarrollo estructural. La iniciativa podrá movilizar entre u$s 300 y 500 millones para proyectos estratégicos a largo plazo. Desde la Embajada de Estados Unidos en Ecuador destacaron que la elección del país como beneficiario responde a avances en la estabilidad fiscal, mejoras en la gobernabilidad y al fortalecimiento de la relación entre ambas naciones. El programa está diseñado para financiar reformas de infraestructura a gran escala, cambios institucionales y potenciar la modernización económica. A diferencia de un préstamo convencional, este mecanismo de financiamiento contempla las siguientes claves: Desde el directorio del MCC, presidido por Christopher Landau, se valoró el compromiso de Ecuador con la seguridad regional y la prosperidad compartida. El futuro del acuerdo internacional entre Estados Unidos y Ecuador entrará en una fase de diseño técnico que se extenderá entre 12 y 24 meses. Durante ese período, el Gobierno ecuatoriano deberá: Una vez que se aprueben los proyectos, los fondos se ejecutarán durante cinco años.