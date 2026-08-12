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Los clubes de fútbol establecen distintas condiciones para mantener los beneficios de sus socios y, entre ellas, se encuentra tener el pago de la cuota mensual al día.

Acumular meses sin pagar podría desembocar en duras sanciones, como las suspensión de los derechos que tiene una persona dentro de la institución.

En el caso de Club Atlético Lanús, por ejemplo, existe un límite concreto de deuda: quienes acumulen varios meses sin abonar la cuota dejarán de acceder a los beneficios exclusivos hasta ponerse al día. Entre ellos, la compra de entradas.

¿Cuántos meses de deuda puede tener un socio?

El Club Atlético Lanús establece que un socio puede acumular hasta dos meses de deuda sin que se suspendan sus beneficios . A partir del tercer mes impago, la situación cambia.

El Club Atlético Lanús establece que un socio puede acumular hasta dos meses de deuda sin que se suspendan sus beneficios. (Foto: Wikimedia Commons) Wikimedia Commons

Desde ese momento, se suspenden los beneficios de socio hasta que la persona regularice las cuotas pendientes. Esto implica que deberá utilizar determinados servicios bajo las mismas condiciones que un no socio.

¿Cuáles son las principales consecuencias?

No podrá comprar entradas como socio para los partidos.

Deberá adquirir entradas bajo la condición de no socio.

No podrá ingresar a determinadas instalaciones ni utilizar espacios comunes.

Quedará excluido de actividades deportivas o culturales destinadas a socios.

Perderá descuentos y promociones exclusivos.

¿Qué pasa cuando se paga la deuda?

La suspensión no es permanente. Una vez que el socio regulariza las cuotas pendientes y vuelve a estar al día, los beneficios se restablecen normalmente.

Por eso, quienes tengan cuotas atrasadas deberán revisar su situación antes de intentar utilizar servicios exclusivos o comprar entradas con beneficios para socios.

El objetivo de esta medida es mantener vigente la condición de socio únicamente para quienes cumplen con las obligaciones de pago establecidas por la institución.