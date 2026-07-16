Nico Paz, el jugador argentino que nació en España: "Jugar un Mundial con Argentina es un sueño que tengo desde que era chiquito".

El mediocampista argentino Nico Paz atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Con apenas 21 años, disputa su primer Mundial con la selección argentina y comparte plantel con Lionel Messi, una experiencia que definió como el cumplimiento de un sueño que lo acompaña desde la infancia.

Nacido en España, pero con profundas raíces argentinas gracias a la influencia de su padre, el exfutbolista Pablo Paz, el actual jugador del Como italiano también atraviesa días clave en su carrera a nivel de clubes, ya que su futuro sigue ligado a las negociaciones entre el conjunto italiano y el Real Madrid.

Nico Paz y el sueño de jugar un Mundial con Argentina

Paz aseguró que vestir la camiseta de la selección argentina en una Copa del Mundo representa el mayor anhelo que tuvo desde niño y destacó el papel que desempeñó su familia en ese camino.

“Es un orgullo muy grande, un sueño que tengo desde que era chiquito. Mi padre desde chiquito me inculcó la pasión que tiene todo el país, me compraba las camisetas con mi nombre, siempre alentando desde un poco más lejos que los demás”, expresó.

El volante explicó que el recorrido de su padre, Pablo Paz, integrante de la selección argentina que disputó el Mundial de Francia 1998, fue una inspiración constante para creer que llegar a la Albiceleste era posible. “Me ayudó mucho y me enseñó mucho. Que haya jugado en la selección y un Mundial me lo hace todo un poquito más fácil. Desde chiquito me ha hecho ver que era posible”, aifrmó.

El futbolista también reconoció que todavía le cuesta dimensionar lo que significa compartir un Mundial con Lionel Messi: “Intento ser consciente aunque es difícil porque lo que estoy viviendo es algo que le gustaría a todo el mundo: vivir un Mundial, con la Selección, el último de Leo”.

Consultado sobre la posibilidad de convertirse en el heredero del capitán argentino, fue categórico: “Reemplazarlo no, porque es imposible. Es el mejor de la historia y nunca va a haber uno como él. Es un orgullo compartir plantel con él y algunos minutos, como en los amistosos, un sueño”.

Además, agradeció el cariño que recibió desde sus primeras convocatorias con la selección: “Me sorprende que tanta gente me ame. Me ayuda muchísimo a estar suelto y con confianza en el campo. Intento devolverles eso”.

Nico Paz: "estoy viviendo es algo que le gustaría a todo el mundo: vivir un Mundial, con la Selección, el último de Leo”. (Fuente: Instagram/ @nicopaz1o).

De Tenerife al Real Madrid: quién es Nico Paz y de qué juega

Nico Paz nació el 8 de septiembre de 2004 en Santa Cruz de Tenerife, España. Es hijo del argentino Pablo Paz, exdefensor surgido en Liniers de Bahía Blanca, con debut en Newell’s Old Boys y mundialista con la Selección Argentina en Francia 1998, quien se instaló en España tras su traspaso al Tenerife en 1997.

Sus primeros pasos como futbolista fueron en el Atlético San Juan, club del barrio de María Jiménez. Más tarde pasó por el C.D. Tenerife y luego ingresó a las divisiones inferiores del Real Madrid, donde completó toda su formación desde Infantil B hasta el Castilla.

Debutó oficialmente con el primer equipo del Real Madrid el 8 de noviembre de 2023, cuando ingresó en reemplazo de Federico Valverde durante un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones frente al Sporting de Braga.

Su posición natural es la de mediocampista ofensivo o enganche, aunque también puede desempeñarse como volante interno por izquierda o partir desde la derecha para aprovechar su pierna zurda.

En agosto de 2024 fue transferido al Como 1907 de la Serie A italiana por 6 millones de euros. El Real Madrid conservó una opción de recompra y el 50% de los derechos de una futura venta, mientras que actualmente continúa desempeñándose en el club dirigido por Cesc Fàbregas.

Nico Paz, el jugador argentino que nació en España: “Jugar un Mundial con Argentina es un sueño que tengo desde que era chiquito”. Instagram: @nicopaz1o

El futuro de Nico Paz: el acuerdo entre Como y Real Madrid que marcaría su carrera

Mientras disputa el Mundial con la selección argentina, el futuro de Nico Paz también genera expectativa en Europa. El 26 de junio, los principales medios italianos informaron que el Como habría alcanzado un acuerdo con el Real Madrid para adquirir definitivamente al mediocampista argentino mediante una operación cercana a los 60 millones de euros. La información también fue adelantada por el especialista en fichajes Fabrizio Romano, aunque el club italiano no respondió a las consultas de EFE para confirmar la negociación.

Según esas versiones, el Real Madrid había ejecutado previamente su opción de recompra por una cifra cercana a los 10 millones de euros antes de poner nuevamente al futbolista en el mercado, otorgando al Como una opción preferencial para quedarse con él. La operación contemplaría además una nueva cláusula de recompra fijada en 80 millones de euros, lo que permitiría al conjunto madrileño recuperar al jugador en el futuro.

Paz fue una de las grandes revelaciones de la última temporada de la Serie A y una pieza clave en el proyecto de Cesc Fàbregas. De acuerdo con las informaciones difundidas, el propio futbolista había manifestado su intención de continuar en el Como, equipo que logró clasificarse por primera vez en su historia a la Liga de Campeones.

Como gesto que alimentó las especulaciones sobre su continuidad, el mismo 26 de junio publicó una imagen en su cuenta de Instagram con la camiseta de la selección argentina y una gorra del Como, detalle que generó numerosos comentarios entre los aficionados italianos.