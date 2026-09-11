Faltar al trabajo por una enfermedad puede derivar en una sanción si el trabajador no cumple con una serie de requisitos para justificar correctamente la ausencia.

La Ley de Modernización Laboral 27.802, vigente desde marzo de 2026, modificó los artículos 209 y 210 de la Ley de Contrato de Trabajo e incorporó nuevas pautas para comunicar y acreditar las inasistencias por enfermedad o accidente inculpable.

No avisar a tiempo o presentar una constancia que no cumpla con las condiciones exigidas podría tener consecuencias directas sobre el cobro de la jornada.

¿Qué debe hacer un trabajador si falta por enfermedad?

Uno de los principales requisitos está relacionado con el aviso al empleador.

El artículo 209 establece que el trabajador debe comunicar la enfermedad o accidente durante la primera jornada de trabajo en la que esté imposibilitado de asistir. También debe informar el lugar en el que se encuentra, salvo que exista un caso de fuerza mayor.

Si no realiza esta comunicación, puede perder el derecho a cobrar la remuneración correspondiente a esa jornada.

La excepción se da cuando posteriormente se acredita de manera inequívoca que la enfermedad existió y que, por su gravedad o características, tampoco era posible realizar el aviso.

El nuevo requisito para presentar certificados médicos

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La reforma laboral también estableció nuevas condiciones para los certificados médicos utilizados para justificar una ausencia.

El documento debe incluir:

Diagnóstico médico .

Tratamiento indicado.

Cantidad de días de reposo laboral .

Identificación de un profesional médico habilitado.

Firma digital mediante las plataformas electrónicas autorizadas correspondientes.

De esta manera, el certificado no funciona simplemente como una constancia informal de haber realizado una consulta médica: debe cumplir con los requisitos establecidos por la normativa.

¿El empleador puede controlar si el trabajador está enfermo?

Sí. La legislación mantiene el derecho del empleador a realizar un control médico mediante un profesional designado por la empresa.

El trabajador está obligado a someterse a ese control. Si existe una discrepancia que no puede resolverse entre el diagnóstico presentado y la evaluación realizada por el médico del empleador, la normativa contempla la posibilidad de recurrir a una junta médica en los casos y jurisdicciones habilitados.

¿Cuándo pueden descontar el día?

La clave está en diferenciar una ausencia justificada de una inasistencia que no cumple con las obligaciones previstas.

Si el trabajador no avisa al empleador dentro del plazo establecido y tampoco logra acreditar posteriormente una situación que justifique la falta de comunicación, puede perder el derecho a percibir la remuneración correspondiente.

Por eso, la nueva normativa no establece que los empleadores puedan descontar automáticamente el día cada vez que un empleado se enferma. El descuento puede producirse cuando no se cumplen las condiciones legales para justificar la ausencia.