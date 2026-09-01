El Senado de México aprobó por unanimidad una reforma al Artículo 123 de la Constitución que establece una reducción de la jornada laboral semanal, al pasar de 48 a 40 horas.

Sin embargo, aunque el cambio representa una disminución en el tiempo ordinario de trabajo, el dictamen también contempla modificaciones a las horas extraordinarias que han generado debate. El límite semanal de horas extra aumentaría de nueve a doce, mientras que la reforma no establece de manera automática un día adicional de descanso para los trabajadores.

La transición hacia la semana laboral de 40 horas será gradual y recién se completará en 2030. Imagen creada con ChatGPT

La reducción de jornada será gradual y recién arrancará en 2027

La reforma no entra en vigor de forma inmediata. El texto aprobado establece un calendario escalonado que mantiene las 48 horas semanales durante 2026 y va reduciendo progresivamente hasta llegar a las 40 horas en 2030:

2027: 46 horas semanales

2028: 44 horas semanales

2029: 42 horas semanales

2030: 40 horas semanales

Esto significa que los efectos concretos para los trabajadores todavía tardarán al menos un año en materializarse, y la meta final se alcanzará recién al cierre de esta década.

Las 12 horas extra semanales: qué dice el dictamen y cómo se pagarán

El dictamen aprobado en el Senado de la República amplía el tope de horas extraordinarias permitidas por semana de nueve a doce.

Estas horas deberán distribuirse en bloques de hasta cuatro horas diarias y en no más de cuatro días a la semana. En cuanto a su pago, la norma establece un recargo del 100% sobre el salario ordinario por cada hora extra dentro del límite legal, y del 200% si se supera ese tope.

Un punto central del debate es que las horas que se eliminen de la jornada actual deberán reconocerse y abonarse como trabajo extraordinario durante el período de transición. Asimismo, queda prohibido que los menores de 18 años realicen horas extra bajo cualquier modalidad.

El nuevo esquema permite hasta 12 horas extra semanales, pero sin garantizar más días de descanso. Fuente: Shutterstock.

Sin embargo, la reforma no garantiza un día extra de descanso para los trabajadores.

Beneficios de la reforma laboral en México

Los impulsores de la iniciativa señalan que la reducción de horas semanales traerá beneficios en materia de salud, bienestar y productividad laboral, en un contexto donde México presenta altos índices de estrés en el trabajo y una elevada tasa de accidentes laborales.

Sin embargo, la extensión del límite de horas extra y la ausencia de un día de descanso adicional son los puntos que más preocupan a los trabajadores y a algunos especialistas en derecho laboral.