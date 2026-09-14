Los conductores deben respetar una regla fundamental al circular por calles y avenidas: los peatones tienen prioridad de paso en las situaciones establecidas por la normativa.

Incumplir esta obligación puede generar una sanción económica y, además, provocar un descuento en el sistema de scoring.

La infracción adquiere mayor importancia cuando se combina con otras faltas, ya que los puntos se descuentan de manera acumulativa y, al llegar a cero , el conductor puede quedar inhabilitado para manejar.

Ley de Tránsito: no respetar al peatón resta 5 puntos

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece las reglas de prioridad que deben respetarse al circular. Su reglamentación determina que no respetar la prioridad de los peatones en las sendas peatonales o zonas peligrosas genera una sanción y el descuento de 5 puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

Por eso, detenerse y permitir el cruce cuando corresponde no es solamente una cuestión de seguridad vial, sino también una obligación cuyo incumplimiento puede afectar directamente el puntaje del conductor.

Scoring de la licencia: cómo se pierden los puntos

Imagen ilustrativa ChatGPT

El sistema nacional de scoring parte de 20 puntos para cada conductor. A medida que se cometen determinadas infracciones, se descuentan los puntos previstos para cada una.

En el caso de quienes no respetan la prioridad de paso de los peatones, la falta representa una pérdida de 5 puntos .

Si el conductor acumula otras infracciones, los descuentos pueden reducir progresivamente el saldo disponible.

Por eso, una conducta que puede parecer menor puede adquirir consecuencias más importantes cuando se suma a otras faltas de tránsito.

Cuándo pueden suspender la licencia de conducir

La suspensión se relaciona con el agotamiento de los puntos disponibles. Cuando un conductor llega a cero, se inicia el procedimiento correspondiente para determinar la inhabilitación de la licencia.

La pérdida del registro, por lo tanto, no se produce automáticamente por no ceder el paso a un peatón una sola vez. Esa infracción descuenta 5 puntos, pero la situación puede agravarse si existen otros incumplimientos registrados.

Una vez alcanzado el límite, la normativa contempla un procedimiento administrativo previo a la efectiva inhabilitación y establece sanciones que pueden extenderse desde 60 días hasta 5 años, según los antecedentes del conductor.

Qué deben hacer los conductores al acercarse a una senda peatonal

La prioridad del peatón obliga a los conductores a reducir la velocidad y permitir el cruce seguro cuando corresponda.

Respetar esta regla permite evitar no solo una sanción y el descuento de puntos, sino también situaciones que pueden poner en peligro a quienes circulan a pie.

Con el sistema de scoring vigente, acumular distintas infracciones puede llevar al conductor a quedarse sin los 20 puntos iniciales y enfrentar posteriormente la inhabilitación de su licencia.