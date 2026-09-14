El uso de dispositivos electrónicos mientras se conduce puede generar una fuerte sanción en la Ciudad de Buenos Aires. Según el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC), conducir utilizando el celular, auriculares o un reproductor de video descuenta 5 puntos del registro.

La normativa establece que todos los conductores comienzan con 20 puntos, que pueden reducirse ante determinadas infracciones de tránsito. Si el conductor acumula faltas y llega a cero, se inicia el procedimiento de inhabilitación de la licencia de conducir, con sanciones que pueden extenderse desde los 60 días hasta los 5 años, según los antecedentes.

Qué dice la Ley de Tránsito sobre usar el celular o una pantalla mientras se conduce

El Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC) establece un descuento de puntos para determinadas infracciones de tránsito. Entre ellas se encuentra conducir utilizando un reproductor de video, una conducta que alcanza a quienes reproducen contenido audiovisual en la pantalla del vehículo mientras circulan.

Esta infracción implica la pérdida de 5 de los 20 puntos iniciales de la licencia de conducir. Por lo tanto, el uso de la pantalla para mirar o reproducir videos puede generar un descuento significativo en el puntaje del conductor, especialmente si se acumula con otras infracciones.

La pérdida de estos puntos no implica por sí sola la suspensión inmediata de la licencia de conducir. Sin embargo, cuando el conductor acumula distintas infracciones y llega a cero puntos, se inicia el procedimiento de inhabilitación, cuya duración puede ir desde los 60 días hasta los 5 años, según la cantidad de veces que haya alcanzado ese límite.

Licencia de conducir: el uso de dispositivos electrónicos mientras se maneja puede generar descuentos de puntos y, si se acumulan infracciones hasta llegar a cero, iniciar un proceso de inhabilitación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo puede afectar esta infracción a la licencia de conducir

El descuento de 5 puntos no significa que la licencia de conducir quede suspendida automáticamente. El conductor parte de un total de 20 puntos y la inhabilitación se activa cuando, como consecuencia de distintas infracciones, llega a cero puntos.

Por eso, si una persona acumula otras faltas de tránsito además de utilizar el celular, auriculares o reproductores de video mientras conduce, puede acercarse al límite que determina el inicio del procedimiento de inhabilitación.

El sistema también establece que cada descuento parcial de puntos puede quedar sin efecto después de tres años, siempre que durante ese período el conductor no haya llegado a cero puntos y presente el certificado de libre deuda de infracciones.

Qué pasa cuando un conductor llega a cero puntos

Cuando el conductor alcanza los 0 puntos, se inicia un trámite de inhabilitación de la licencia de conducir. La sanción no se aplica de manera automática en ese mismo momento: se abre un plazo de 20 días para presentarse ante el Controlador Administrativo de Faltas y resolver el legajo correspondiente.

En caso de que las infracciones que generaron la pérdida de puntos admitan pago voluntario, el conductor puede acceder a esta modalidad dentro del plazo establecido. Sin embargo, el pago voluntario de una multa no implica evitar necesariamente el descuento de puntos cuando la infracción contempla esta sanción: la pérdida de puntos se encuentra vinculada a la infracción cometida.

La duración de la inhabilitación depende de la cantidad de veces que el conductor haya llegado a cero puntos. La primera vez, la sanción es de 60 días; la segunda, de 180 días; la tercera, de 2 años; y desde la cuarta vez, puede alcanzar los 5 años.