Usar el celular mientras se conduce puede generar mucho más que una multa.

La normativa de tránsito contempla sanciones para quienes manipulan el teléfono al volante y, cuando las infracciones se acumulan, el conductor puede quedar cada vez más cerca de perder su licencia.

En Argentina funciona el Sistema de Puntos de la Licencia Nacional de Conducir, conocido como scoring.

Cada licencia comienza con un saldo de 20 puntos, que pueden reducirse a medida que se cometen infracciones de tránsito que quedan firmes.

¿Cuántos puntos se pierden por manejar con el celular?

En la Ciudad de Buenos Aires, conducir utilizando el celular o redactar y enviar mensajes de texto implica una quita de 5 puntos del scoring.

Como cada conductor comienza con 20 puntos, una infracción de este tipo puede reducir el saldo a 15 puntos, siempre que la sanción quede firme y corresponda aplicar el descuento.

La normativa porteña contempla específicamente tanto la utilización del teléfono celular como la redacción o envío de mensajes de texto dentro de las conductas que descuentan cinco puntos.

Scoring: cómo funciona el sistema de puntos

Imagen ilustrativa ChatGPT

El Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC) otorga 20 puntos iniciales a quienes tienen una licencia emitida por la Ciudad de Buenos Aires.

Ese puntaje puede disminuir como consecuencia de determinadas infracciones. La cantidad de puntos descontados depende de la gravedad y del tipo de falta cometida.

Por ejemplo, además de utilizar el celular, algunas infracciones que descuentan 5 puntos son cruzar un semáforo en rojo, circular en sentido contrario o cometer determinados excesos de velocidad.

¿Usar el celular provoca la suspensión automática de la licencia?

No. Una infracción por utilizar el celular no significa que la licencia quede suspendida automáticamente.

El problema aparece cuando el conductor acumula infracciones y pierde progresivamente sus puntos. Si llega a cero, se inicia un trámite de inhabilitación de la licencia.

Por eso, un conductor que ya perdió puntos por otras infracciones puede quedar mucho más expuesto ante una nueva sanción por utilizar el teléfono.

Qué otras infracciones pueden quitar puntos

El scoring contempla diferentes descuentos según la falta cometida. Entre ellas se encuentran:

5 puntos: utilizar el celular o enviar mensajes mientras se conduce.

5 puntos: cruzar un semáforo en rojo.

5 puntos: circular en sentido contrario.

10 puntos: determinadas infracciones consideradas más graves, como conducción peligrosa o conducir bajo los efectos del alcohol.

20 puntos: participar u organizar picadas.

La cantidad de puntos descontados depende de la infracción y de la normativa vigente en la jurisdicción correspondiente.

Cómo consultar los puntos de la licencia

Los conductores con licencia de la Ciudad de Buenos Aires pueden consultar online su puntaje vigente y verificar si tienen descuentos registrados.

El trámite es gratuito y requiere contar con una licencia con domicilio en CABA. También existe la posibilidad de realizar consultas a través del 147.

De esta manera, quienes ya acumularon infracciones pueden conocer su situación antes de volver a circular y evitar llegar al límite de cero puntos.

Manejar con el celular en la mano puede costar mucho más que una multa

La normativa busca desalentar una conducta que genera una importante distracción al volante.

En CABA, además de la sanción económica correspondiente, utilizar el teléfono mientras se conduce puede significar una pérdida de 5 puntos del scoring.

Por eso, quienes ya tienen descuentos acumulados deben tener más cuidado: una nueva infracción puede acercarlos al límite que da inicio al trámite de inhabilitación de la licencia.