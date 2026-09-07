El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) suspende por 30 días la licencia de conducir de quienes acumulen 12 puntos en un plazo de 12 meses. La sanción es automática y rige durante septiembre, igual que el resto del año.

El mecanismo está fijado en el estatuto 322.27 de Florida y aparece detallado en el manual oficial del conductor . No requiere intervención judicial: el FLHSMV lo ejecuta por vía administrativa una vez que el conteo llega al umbral.

¿Cuántos puntos quitan la licencia en Florida y por cuánto tiempo?

La escala tiene tres niveles. Con 12 puntos en 12 meses, la suspensión es de 30 días. Con 18 puntos en 18 meses, sube a tres meses, y con 24 puntos en 36 meses alcanza un año completo.

Los períodos son móviles y se recalculan con cada condena que ingresa al historial. Estas son algunas de las infracciones que suman puntos, según el manual oficial:

Exceso de velocidad de 15 mph o menos sobre el límite: 3 puntos

Exceso de velocidad de más de 15 mph sobre el límite: 4 puntos

Violación de un dispositivo de control de tránsito: 3 puntos

Pasar un bus escolar detenido: 4 puntos

Infracción en movimiento que provoca un choque: 6 puntos

Los períodos de sanción son móviles y se recalculan con cada condena que ingresa al historial. Chat GPT

¿Qué deben hacer los conductores que ya acumulan puntos?

Pagar una multa equivale a aceptar la condena y los puntos se cargan al historial de manera inmediata. Ese registro permanece 36 meses y las aseguradoras pueden usarlo para reclasificar al conductor y elevar la prima.

Cumplir la suspensión no borra los puntos acumulados. Para recuperar el privilegio de manejar tras una suspensión por puntos, Florida exige completar el curso avanzado de mejoramiento del conductor de 12 horas. Los menores de 18 años enfrentan un umbral más bajo: con 6 puntos en 12 meses quedan restringidos a una licencia de uso laboral por un año.