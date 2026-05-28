La transmisión de bienes tras el fallecimiento de una persona no solo provoca un impacto emocional significativo, sino que también conlleva una serie de trámites legales y fiscales que los herederos deben gestionar.

En España, uno de los activos más comunes en una herencia es la vivienda familiar, cuyo estatus registral puede continuar a nombre del fallecido incluso años después del deceso.

Comprender cuánto tiempo puede permanecer una casa a nombre de un titular fallecido y qué procedimientos deben seguirse para transferirla a los herederos es fundamental para prevenir inconvenientes futuros relacionados con impuestos, administración y la gestión del propio inmueble.

Es oficial | ¿Cuánto tiempo puede estar una vivienda a nombre de un fallecido de acuerdo a la ley? (foto: Shutterstock).

¿Qué dice la ley española acerca de las propiedades a nombre del fallecido?

La legislación española no establece un plazo fijo; sin embargo, existen límites fiscales y procesos administrativos que determinan el ritmo de esta transición.

Contrariamente a lo que muchos suponen, no existe un plazo legal máximo para llevar a cabo el cambio de titularidad de una vivienda tras el fallecimiento de su propietario. Justamente, la normativa no obliga a que el nuevo propietario realice este trámite en un periodo determinado, lo que significa que una propiedad puede mantenerse registrada a nombre del fallecido durante años si no se actúa con celeridad.

Si no se hace el cambio de titularidad, puede traer complicaciones

No obstante, aunque el límite temporal para el cambio de titularidad no se encuentre legislado de manera explícita, la omisión de estos trámites puede acarrear complicaciones.

El mantenimiento de una propiedad a nombre de un individuo fallecido impide que los herederos puedan proceder a su venta, arrendamiento legal o establecimiento de gravámenes sobre la misma, tales como hipotecas o contratos de arrendamiento formales. Esto se origina en que el heredero no posee oficialmente la propiedad hasta que su nombre es registrado.

Asimismo, desde una óptica legal, ciertos plazos vinculados a obligaciones fiscales pueden impactar en la conveniencia de actuar con prontitud.

Por ejemplo, los herederos disponen de un plazo general de seis meses desde la fecha de fallecimiento para saldar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la plusvalía municipal en muchas comunidades autónomas, aunque se permite la solicitud de una prórroga de seis meses adicionales si se realiza dentro de los primeros cinco meses.

Cómo cambiar la titularidad de una vivienda heredada: guía paso a paso

Una vez que se ha aceptado la herencia, el heredero debe liquidar los impuestos correspondientes y solicitar la escritura pública de adjudicación de los bienes. Con la escritura en mano, se procede al siguiente paso fundamental: inscribir la vivienda en el Registro de la Propiedad bajo su nombre.

Este registro resulta esencial para que la transmisión goce de validez frente a terceros y permite al nuevo propietario gestionar el inmueble con plena capacidad legal.

El primer paso para que una vivienda transite legalmente a nombre de los herederos es aceptar la herencia y formalizarla ante notario. Esto implica recopilar documentos esenciales como el certificado de defunción, el certificado de actos de última voluntad y la escritura de aceptación de herencia, los cuales deben presentarse para iniciar el proceso formal.

Adicionalmente, resulta recomendable actualizar la titularidad en otras bases de datos oficiales, como el Catastro Inmobiliario, donde el cambio debe reflejarse comúnmente en un plazo de dos meses desde la transmisión. Este trámite no incurre en coste si es realizado directamente por el interesado.

La actualización de estos datos contribuye a prevenir inconvenientes con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y otros tributos municipales que podrían continuar figurando a nombre del fallecido si no se efectúan las actualizaciones pertinentes.

Aunque el cambio de titularidad en el Registro de la Propiedad carece de un límite estricto de tiempo, el propio órgano registral suele tener plazos internos de gestión: una vez se presenta la documentación completa y se acredita el pago de impuestos, la inscripción generalmente se despacha en unos 15 días hábiles. Este proceso ágil favorece la formalización y otorga seguridad jurídica a los herederos.