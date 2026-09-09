No hay clases el jueves 10 y viernes 11 de septiembre.

Los estudiantes de algunas escuelas del país tendrán un fin de semana largo de cinco días consecutivos de descanso, en medio de una medida de fuerza impulsada por los docentes.

El gremio anunció un paro docente por tiempo indeterminado que afectará la continuidad de las clases este miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de septiembre en el Sur del país.

Paro docente en Tierra del Fuego: quiénes no tendrán clases

La medida de fuerza fue anunciada para el miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, por parte del Sindicato Docente de Tierra del Fuego (Sutef), por lo que la medida será de alcance provincial.

El gremio convocó a un paro docente por tiempo identerminado, en medio de un reclamo salarial y por las condiciones presupuestales para el sector educativo de la provincia.

En este marco, se verán afectadas las clases de las escuelas fueguinas que se adhieran a las medidas.

Suspenden las clases. Shutterstock + Canva

Por qué hay paro docente en Tierra del Fuego

Desde SUTEF, convocaron a toda la docencia a participar de las asambleas en reclamo por una mejora salarial y frente al debate del presupuesto para educación.

En este marco, confirmaron el calendario de debates:

El miércoles 09/09 : se debatirá en la comisión de Educación de la Legislatura a las 13.00 hs. dos proyectos de Ley sobre el Financiamiento Educativo.

El jueves 10/09: se retomará el cuarto intermedio a las 10.00 hs. con el Ejecutivo en Casa de Gobierno.

Qué escuelas podrían suspender las clases en Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego dependerá de cada docente si está afiliado y si elegirá sumar a la medida de fuerza.

De esta manera, los padres y estudiantes deberán estar atentos a las comunicaciones oficiales para saber si hay clases el jueves 10 y viernes 11.

Fin de semana de cinco días para algunos alumnos

En el caso de que continúen las medidas de fuerza en Tierra del Fuego, los estudiantes de las escuelas públicas que se adhieran al paro contarán con tres días consecutivos de descanso.

El miércoles 9, el jueves 10 y el viernes 11 no se dictarán clases en dichos establecimientos y se sumarán al fin de semana, acumulando 5 días consecutivos de receso.