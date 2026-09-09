Oficial y confirmado | Educación suspenderá las clases este 9 y 10 de septiembre: habrá cierre de aulas para preescolar, primaria y secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se suspenderán las clases presenciales los miércoles 9 y jueves 10 de septiembre en todos los niveles educativos de 26 municipios de la Sierra Negra de Puebla. La medida incluye a preescolar, primaria y secundaria.

La medida fue tomada debido a los reportes meteorológicos emitidos por la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres. De acuerdo con las autoridades, se prevé un periodo de lluvias intensas que podría generar condiciones de riesgo para la comunidad escolar.

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Ante este panorama, se activaron los protocolos preventivos y de atención correspondientes con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y personal educativo.

¿Por qué no habrá clases este miércoles y jueves?

La dependencia, encabezada por Manuel Viveros Narciso, precisó que la suspensión será únicamente de las actividades presenciales, ya que el servicio educativo continuará a distancia. Para ello, se utilizarán los libros de texto gratuitos, cuadernillos, tareas en casa y otras actividades académicas adaptadas a cada nivel educativo.

Las clases presenciales se reanudarán el viernes 11 de septiembre , por lo que la comunidad escolar deberá reincorporarse a las aulas a partir de esa fecha, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

¿Qué estudiantes no tendrán clases hoy?

Los municipios donde se aplicará la suspensión de clases son:

Ajalpan

Altepexi

Atexcal

Caltepec

Chapulco

Coxcatlán

Coyomeapan

Coyotepec

Eloxochitlán

Ixcaquixtla

Juan N. Méndez

Molcaxac

Nicolás Bravo

San Antonio Cañada

San Gabriel Chilac

San José Miahuatlán

San Sebastián Tlacotepec

Santiago Miahuatlán

Tehuacán

Tepanco de López

Tlacotepec de Benito Juárez

Vicente Guerrero

Xochitlán Todos Santos

Zapotitlán

Zinacatepec

Zoquitlán

Finalmente, la SEP pidió a estudiantes, padres de familia, docentes y personal educativo mantenerse informados mediante los canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil mientras continúe el temporal lluvioso.

Feriado y suspensión de clases en septiembre

En el caso de los estudiantes, el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo 2026-2027 determina que el único día de suspensión de actividades docentes será el miércoles 16 de septiembre.

Por lo tanto, las actividades escolares se desarrollarán con normalidad el lunes 14 y martes 15 de septiembre en los planteles de preescolar, primaria y secundaria que forman parte del Sistema Educativo Nacional.