La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los trámites obligatorios para circular en Argentina, pero no todos los conductores deben realizarlo en junio.

La medida alcanza a determinados automóviles y motocicletas según su antigüedad y kilometraje. Por eso, muchos conductores buscan saber si están obligados a sacar turno para la verificación o si pueden evitar el trámite durante este año.

La VTV no será obligatoria en junio para estos conductores

En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV es obligatoria para los vehículos particulares que tengan más de tres años de antigüedad o hayan superado los 60.000 kilómetros recorridos.

Sin embargo, los automóviles cero kilómetro quedan exceptuados hasta cumplir tres años desde su patentamiento o alcanzar los 60.000 kilómetros de uso, lo que ocurra primero.

En el caso de las motocicletas particulares, la excepción alcanza a las unidades cero kilómetro con menos de un año de antigüedad.

La VTV será gratis para algunos argentinos: quiénes pueden aplicar

Algunos conductores deben realizar la verificación, pero pueden quedar exentos del pago de la tarifa establecida por el trámite.

Entre los beneficios se encuentran:

Jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio.

Personas mayores de 65 años con ingresos equivalentes al haber mínimo.

Personas con discapacidad que posean vehículos con o sin adaptaciones especiales.

Propietarios de un único vehículo que cumpla con los requisitos establecidos.

La exención alcanza únicamente al pago de la tarifa, pero no elimina la obligación de realizar la verificación técnica cuando corresponda.

Cuándo corresponde realizar la VTV según la patente del vehículo

La Ciudad de Buenos Aires organiza el cronograma de la VTV de acuerdo con la terminación de la patente para distribuir los turnos a lo largo del año.

Cada vehículo tiene asignado un mes específico para realizar la verificación. Además, existe un período de hasta 30 días dentro del mes correspondiente para completar el trámite.

Es importante tener en cuenta algunos puntos clave:

Diciembre y enero funcionan como meses de recuperación para quienes no realizaron la VTV en la fecha asignada. Circular con la verificación vencida puede generar multas y sanciones. Si la VTV se realiza fuera de término, la vigencia seguirá tomando como referencia el mes asignado por la patente. La falta de verificación puede derivar en infracciones durante controles de tránsito.

Por ese motivo, los conductores deben verificar si su vehículo está alcanzado por la obligación o si se encuentra dentro de las excepciones previstas por la normativa vigente.