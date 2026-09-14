Los pasajeros de la Línea 2 de colectivos deberán prestar atención a partir de este martes 15 de septiembre.

El servicio modificará parte de su recorrido habitual por los cambios de circulación que se implementarán en sectores de Caballito y Almagro.

La modificación forma parte de la reorganización vial que realizará el Gobierno de la Ciudad por la llegada del TramBus T1, el nuevo sistema de transporte eléctrico que se encuentra en etapa de preparación.

Este cambio se suma a nuevas manos únicas y restricciones de estacionamiento que comenzarán a regir en la zona.

Por qué calles circulará la Línea 2 de colectivos

Con la nueva configuración vial, la Línea 2 circulará por Quito y Quintino Bocayuva, para luego continuar por avenida Rivadavia antes de retomar su recorrido habitual.

La Línea 2 circulará por Quito y Quintino Bocayuva, para luego continuar por avenida Rivadavia antes de retomar su recorrido habitual. (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) Gobierno CABA

El cambio se aplicará desde el martes 15 de septiembre y afectará el trayecto del servicio en el sector donde se realizarán las modificaciones.

Los pasajeros que utilicen la línea en esta zona deberán prestar atención a las nuevas indicaciones y a la señalización que acompañará los cambios de circulación.

Línea 2: por qué cambiará su recorrido desde el 15 de septiembre

El cambio en el recorrido de la Línea 2 está relacionado con las modificaciones que tendrá la circulación en distintos puntos de Caballito y Almagro.

La Ciudad implementará nuevas manos únicas y ajustes en determinados cruces para adecuar la red vial al futuro recorrido del TramBus T1.

La Ciudad implementará nuevas manos únicas y ajustes en determinados cruces para adecuar la red vial al futuro recorrido del TramBus T1. (Foto: Gobierno de la Ciudad) Gobierno CABA

Entre las calles que tendrán modificaciones desde el 15 de septiembre se encuentran:

Avenida La Plata: sentido único hacia avenida Rivadavia en el tramo correspondiente.

Quito: sentido único hacia Muñiz entre avenida La Plata y Muñiz.

José Mármol: sentido único hacia Hipólito Yrigoyen.

Pringles: sentido único hacia avenida Rivadavia.

Hipólito Yrigoyen: doble sentido entre Muñiz y José Mármol.

TramBus T1: el motivo detrás de los cambios en Caballito y Almagro

La modificación del recorrido de la Línea 2 forma parte de una reorganización más amplia vinculada con el TramBus T1.

La primera línea del sistema está proyectada para conectar Nueva Pompeya con Aeroparque y atravesar barrios como Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo.

El Gobierno porteño prevé que la T1 comience a funcionar hacia fines de 2026. El sistema utilizará vehículos eléctricos sobre neumáticos y tendrá carriles exclusivos y preferenciales en distintos sectores del recorrido.

Los cambios viales se implementarán por etapas. Mientras la modificación de la Línea 2 comienza el 15 de septiembre, otros cambios vinculados con el TramBus tendrán fechas posteriores.

Entre ellos se encuentra la modificación prevista para avenida Acoyte, que pasará a tener sentido único hacia el norte y contará con un carril exclusivo para el TramBus, según lo informado por la Ciudad.

Desde este martes, quienes viajen en la Línea 2 por la zona deberán tener en cuenta el nuevo recorrido por Quito, Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia antes de continuar por su trayecto habitual.