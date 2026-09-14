Para el martes 15 de septiembre, el calendario oficial establece el feriado para el partido de Dolores y para la localidad de Trenque Lauquen, perteneciente al partido homónimo.

El martes 15 de septiembre de 2026 habrá un feriado local para algunos habitantes de la Provincia de Buenos Aires.

La fecha está contemplada por Banco Provincia dentro de su calendario de feriados locales, por lo que las sucursales alcanzadas por la medida no brindarán atención presencial durante esa jornada .

El feriado tendrá un alcance local y no implica el cierre de todas las entidades bancarias de la provincia.

Sin embargo, quienes necesiten realizar trámites presenciales en las zonas alcanzadas deberán tener en cuenta la modificación en la atención.

Por qué Banco Provincia cierra sus sucursales el martes 15 de septiembre

El motivo del cierre está relacionado con celebraciones patronales contempladas dentro del calendario de feriados locales de septiembre de Banco Provincia.

Para el martes 15 de septiembre, el calendario oficial establece el feriado para el partido de Dolores y para la localidad de Trenque Lauquen , perteneciente al partido homónimo.

Por este motivo, las sucursales de Banco Provincia alcanzadas por la medida no tendrán atención presencial durante las 24 horas de esa jornada.

Quienes necesiten acercarse personalmente a una sucursal deberán anticipar las gestiones que requieran la intervención de un empleado bancario o esperar hasta que se retome la atención habitual.

Qué trámites no se podrán realizar durante el cierre

las sucursales de Banco Provincia alcanzadas por la medida no tendrán atención presencial durante las 24 horas de esa jornada. (Fuente: Banco Provincia)

Durante el feriado local no habrá atención presencial en las sucursales alcanzadas. Por eso, algunas operaciones que dependen de la atención directa de personal del banco no podrán realizarse ese día.

Entre las gestiones que conviene anticipar se encuentran:

Trámites que requieran atención presencial.

Operaciones que necesiten validación o documentación física .

Consultas que no puedan resolverse por canales digitales.

Gestiones que requieran la intervención de un empleado de la sucursal.

Operaciones por caja que deban hacerse de manera presencial.

Quienes necesiten realizar alguna de estas operaciones deberán hacerlo antes del martes 15 de septiembre o aguardar hasta la reapertura de la sucursal correspondiente.

El cierre, de todos modos, será local y estará limitado a las sucursales comprendidas en las zonas indicadas en el calendario oficial.

Qué operaciones seguirán funcionando aunque Banco Provincia esté cerrado

El cierre de las sucursales no significa que los clientes queden sin acceso a sus cuentas. Los canales digitales y electrónicos de Banco Provincia continuarán disponibles para las operaciones que puedan realizarse por esas vías.

Los usuarios podrán utilizar las herramientas digitales del banco para consultar sus cuentas, realizar transferencias, efectuar pagos y gestionar distintas operaciones sin necesidad de acudir a una sucursal.

Entre las alternativas disponibles se encuentran:

Home Banking y BIP: para realizar operaciones bancarias de manera digital.

BIP Móvil: para gestionar las cuentas desde el celular.

Cuenta DNI: para pagos y otras operaciones disponibles en la aplicación.

Cajeros automáticos: para las operaciones habilitadas en cada terminal.

Tarjetas: para realizar compras en comercios que acepten estos medios de pago.

De todos modos, las gestiones que requieran atención presencial deberán esperar hasta la reapertura de las sucursales alcanzadas por el feriado.