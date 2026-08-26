En Argentina, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, pero el Código Civil y Comercial contempla una situación especial para quienes todavía no llegaron a esa edad.

Los adolescentes que tienen 16 o 17 años pueden contraer matrimonio, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación.

El matrimonio celebrado antes de cumplir los 18 años genera además un efecto jurídico muy importante: la emancipación.

Jóvenes de 16 y 17 años: qué necesitan para casarse

El artículo 404 del Código Civil y Comercial establece que quienes tienen 16 o 17 años pueden contraer matrimonio con autorización de sus representantes legales.

Si los padres o representantes legales no prestan su consentimiento, el adolescente puede solicitar una dispensa judicial.

En ese caso, interviene un juez, que debe escuchar personalmente a los futuros contrayentes y a sus representantes legales. Para resolver, debe considerar aspectos como la edad, el grado de madurez y la comprensión de las consecuencias jurídicas del matrimonio.

¿Qué pasa cuando un adolescente se casa antes de los 18?

El matrimonio celebrado antes de cumplir los 18 años produce un efecto jurídico central: la emancipación.

El artículo 27 establece que el matrimonio emancipa a la persona menor de edad y le otorga una plena capacidad de ejercicio, aunque con las limitaciones que establece el propio Código.

Por lo tanto, cumplir 16 años no genera automáticamente la emancipación. Esta se produce como consecuencia de un matrimonio celebrado antes de alcanzar la mayoría de edad.

¿Puede un joven emanciparse sin casarse?

(Foto: Freepik)

No existe una emancipación general simplemente por cumplir 16 años.

La persona continúa siendo menor de edad hasta los 18 años y la emancipación contemplada por el Código está vinculada al matrimonio.

A su vez, la emancipación no significa que el joven pueda realizar absolutamente cualquier acto jurídico como si ya hubiera cumplido 18 años. La legislación establece determinadas restricciones.

¿Qué ocurre con quienes tienen menos de 16 años?

La normativa establece un régimen diferente.

Quienes todavía no cumplieron 16 años pueden contraer matrimonio únicamente si obtienen una dispensa judicial.

El juez debe evaluar las circunstancias particulares del caso y escuchar a los futuros contrayentes y a sus representantes legales antes de tomar una decisión.

Emancipación y matrimonio: los puntos importantes de la ley

La normativa puede resumirse así:

16 y 17 años: pueden contraer matrimonio con autorización de sus representantes legales.

Negativa de los representantes: pueden solicitar una dispensa judicial .

Menores de 16 años: necesitan dispensa judicial para casarse.

Matrimonio antes de los 18: produce la emancipación .

Emancipación: amplía la capacidad de ejercicio, pero mantiene las restricciones previstas por el Código.

La legislación argentina permite que determinados adolescentes puedan casarse y emanciparse antes de los 18 años, siempre que cumplan los requisitos establecidos y, cuando corresponda, obtengan la autorización o intervención de la Justicia.