La pensión por viudez ya no exige matrimonio ni hijos. Foto: Freepik.

Una disposición legal del Código Civil español establece que adolescentes a partir de los 16 años pueden solicitar ante un juez su emancipación, lo que les permite quedar libres de la custodia y el control de sus padres o tutores antes de alcanzar la mayoría de edad.

La medida, vigente bajo la legislación española, abre un camino jurídico para que los menores que demuestren independencia real y capacidad de sostenerse por sí mismos puedan pasar a gestionar su vida como si fueran adultos, con efectos concretos en su día a día.

Esta figura se conoce como emancipación y significa que el joven puede asumir ciertos derechos y responsabilidades propios de un mayor de edad, aunque todavía no cumpla 18 años.

Definición y efectos de la emancipación en la adolescencia

La emancipación es un proceso legal que libera al menor de la patria potestad y del control de sus padres o tutores. Un adolescente emancipado tiene la capacidad de tomar decisiones que normalmente requerirían el consentimiento de sus progenitores, como elegir su lugar de residencia, gestionar sus propios ingresos, regir su persona y sus bienes, o comparecer por sí mismo en determinados actos.

A pesar de adquirir esos derechos, sigue siendo considerado menor en aspectos como el derecho al voto, que en España se ejerce a partir de los 18 años.

Condiciones legales para acceder a la emancipación en España

Para que un menor pueda emanciparse en España, el Código Civil contempla varias vías:

Tener al menos 16 años cumplidos.

Concesión de quienes ejercen la patria potestad , mediante escritura pública o comparecencia ante el juez encargado del Registro Civil.

Concesión judicial , que el propio menor puede solicitar al juez en situaciones de conflicto familiar previstas por la ley.

Por matrimonio, que produce la emancipación de forma automática.

Estos criterios buscan que la emancipación sea un paso responsable y viable, y no simplemente una salida ante desacuerdos familiares.

Los jóvenes emancipados pueden mudarse solos a partir de los 16 años. Shutterstock

Las nuevas responsabilidades de los jóvenes tras su emancipación

Una vez emancipado, el joven adquiere facultades que antes estaban bajo control de sus padres. Puede vivir de forma independiente, administrar sus ingresos y actuar por sí mismo en la mayoría de los actos de la vida civil.

Sin embargo, la emancipación no lo convierte en adulto a todos los efectos. El Código Civil establece un límite importante: hasta los 18 años necesitará el consentimiento de sus padres o de un curador para pedir préstamos, gravar o vender bienes inmuebles y establecimientos mercantiles, u objetos de extraordinario valor.

¿Qué conviene tener en cuenta antes de solicitarla?

La emancipación no exime de todas las obligaciones asociadas a la minoría de edad, y sus efectos son irreversibles una vez concedida. Por eso conviene valorar con calma si el menor cuenta con medios reales para sostenerse.

Se trata, en definitiva, de una herramienta pensada para casos concretos de madurez y autonomía demostrada, no de un simple trámite para esquivar la autoridad familiar.